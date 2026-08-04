Měšec.cz

Firmy v létě přidaly. Některým uchazečům výrazně

Monika Veselíková
Včera
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Průměrné nástupní mzdy u některých profesí během jediného měsíce citelně vzrostly. Největší rozdíly jsou u manažerských a odborných pozic. Podívejte se na deset profesí, kterým v červenci vzrostla nástupní mzda nejvíc.

Průměrné nástupní mzdy se mezi červnem a červencem zvýšily především u manažerských a specializovaných profesí. Nejvýraznější růst zaznamenali manažeři v gastronomii. Vyplývá to z analýzy pracovního portálu JenPráce.cz.

Manažeři a manažerky v gastronomii si v červenci podle zveřejněných dat mohli při nástupu přijít v průměru na 45 100 Kč. Oproti červnovým 34 932 Kč jde o nárůst o 29,1 %, tedy o více než deset tisíc korun.

Růst se projevil také ve výrobě. Vedoucím směn stoupla průměrná nabízená nástupní mzda o 7,3 % na 46 630 Kč. U výrobních ředitelů se zvýšila o tři procenta na 77 300 Kč. Polepšili si také IT specialisté a automechanici

Vyšší nástupní mzdy nabízely firmy i některým technickým a specializovaným profesím. U specialistů v IT vzrostla průměrná částka mezi červnem a červencem o 15,6 % na 54 004 Kč.

Technikům v zemědělství se zvýšila o 17 % na 38 917 Kč. Automechanikům firmy nabízely v průměru 42 608 Kč, což bylo o 9,6 % více než v červnu.

Podle pracovního portálu se zaměstnavatelé v létě zaměřovali především na zkušené pracovníky, kteří jsou důležití pro zachování provozu. Výraznější nárůst nabídek pro juniory očekává portál v září, kdy se na pracovní trh vrátí absolventi a firmy začnou vypisovat nové nábory.

Nejvíc nabídek bylo pro dělníky

Největší podíl pracovních inzerátů připadal v červenci na dělnické profese, které tvořily 8,4 % všech zveřejněných nabídek. Pracovníci obsluhy strojů představovali 4,1 % a operátoři výroby 3,6 % nabídek.

Prodavačům bylo určeno přibližně 3,5 % pracovních míst a skladníkům 2,9 %. Hlavního pracovního poměru se týkalo 95 % červencových inzerátů. Zbývajících pět procent tvořily brigády. Další větší nábor brigádníků portál očekává na podzim, kdy firmy začnou hledat posily pro předvánoční období.

Tabulka: Deset profesí, kterým se za červenec nejvíc vzrostla průměrná nástupní odměna

Profese Změna nabízené odměny
Manažer / manažerka v gastronomii 10 168 Kč
Zástupce vedoucího manažera 9000 Kč
Specialista / specialistka IT 7283 Kč
Technik / technička v zemědělství 5667 Kč
Technická dokumentace a komunikace 4972 Kč
Finanční manažer / manažerka 4800 Kč
Provozní / F&B Manager 4287 Kč
Automechanik / Automechanička 3734 Kč
Elektrotechnik / Elektrotechnička 3698 Kč
Přípravář/ Přípravářka v gastronomii 3621 Kč

Zdroj: data portálu JenPráce.cz

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Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

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