Firmy v létě přidaly. Některým uchazečům výrazně

Průměrné nástupní mzdy u některých profesí během jediného měsíce citelně vzrostly. Největší rozdíly jsou u manažerských a odborných pozic. Podívejte se na deset profesí, kterým v červenci vzrostla nástupní mzda nejvíc.
Průměrné nástupní mzdy se mezi červnem a červencem zvýšily především u manažerských a specializovaných profesí. Nejvýraznější růst zaznamenali manažeři v gastronomii. Vyplývá to z analýzy pracovního portálu JenPráce.cz.
Manažeři a manažerky v gastronomii si v červenci podle zveřejněných dat mohli při nástupu přijít v průměru na 45 100 Kč. Oproti červnovým 34 932 Kč jde o nárůst o 29,1 %, tedy o více než deset tisíc korun.
Růst se projevil také ve výrobě. Vedoucím směn stoupla průměrná nabízená nástupní mzda o 7,3 % na 46 630 Kč. U výrobních ředitelů se zvýšila o tři procenta na 77 300 Kč. Polepšili si také IT specialisté a automechanici
Vyšší nástupní mzdy nabízely firmy i některým technickým a specializovaným profesím. U specialistů v IT vzrostla průměrná částka mezi červnem a červencem o 15,6 % na 54 004 Kč.
Technikům v zemědělství se zvýšila o 17 % na 38 917 Kč. Automechanikům firmy nabízely v průměru 42 608 Kč, což bylo o 9,6 % více než v červnu.
Podle pracovního portálu se zaměstnavatelé v létě zaměřovali především na zkušené pracovníky, kteří jsou důležití pro zachování provozu. Výraznější nárůst nabídek pro juniory očekává portál v září, kdy se na pracovní trh vrátí absolventi a firmy začnou vypisovat nové nábory.
Nejvíc nabídek bylo pro dělníky
Největší podíl pracovních inzerátů připadal v červenci na dělnické profese, které tvořily 8,4 % všech zveřejněných nabídek. Pracovníci obsluhy strojů představovali 4,1 % a operátoři výroby 3,6 % nabídek.
Prodavačům bylo určeno přibližně 3,5 % pracovních míst a skladníkům 2,9 %. Hlavního pracovního poměru se týkalo 95 % červencových inzerátů. Zbývajících pět procent tvořily brigády. Další větší nábor brigádníků portál očekává na podzim, kdy firmy začnou hledat posily pro předvánoční období.
Tabulka: Deset profesí, kterým se za červenec nejvíc vzrostla průměrná nástupní odměna
|Profese
|Změna nabízené odměny
|Manažer / manažerka v gastronomii
|10 168 Kč
|Zástupce vedoucího manažera
|9000 Kč
|Specialista / specialistka IT
|7283 Kč
|Technik / technička v zemědělství
|5667 Kč
|Technická dokumentace a komunikace
|4972 Kč
|Finanční manažer / manažerka
|4800 Kč
|Provozní / F&B Manager
|4287 Kč
|Automechanik / Automechanička
|3734 Kč
|Elektrotechnik / Elektrotechnička
|3698 Kč
|Přípravář/ Přípravářka v gastronomii
|3621 Kč
Zdroj: data portálu JenPráce.cz