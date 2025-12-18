Měšec.cz  »  Fio realitní fond koupil Retail Park Strakonická v Českých Budějovicích

Fio realitní fond koupil Retail Park Strakonická v Českých Budějovicích

Monika Veselíková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Retail Park Strakonická, České Budějovice Autor: Fio banka, a. s.
Retail Park Strakonická, České Budějovice.

Nemovitostní fond Fio banky oznámil akvizici nákupního parku Strakonická v Českých Budějovicích. Hodnota transakce je 22,2 mil. EUR, tedy přibližně 540 mil. Kč.

Retail Park Strakonická v Českých Budějovicích nabízí mix nájemců v čele se supermarketem Albert a maloobchodními značkami jako Action, TEDI, Gate, Dr. Max Lékárna a další.

Retail Park Strakonická je moderní nedávno dokončený projekt ve skvělé lokalitě, s plnou obsazeností, supermarketem Albert a kvalitní skladbou dalších nájemců, což přináší perspektivu stabilních výnosů pro investory fondu, informoval ředitel Fio realitního fondu Václav Kubáček.

Podle obchodního ředitele a člena představenstva Fio banky Jana Bláhy tak fond po kancelářských budovách v Praze a akvizici průmyslového areálu v Chomutově odemyká další sektor – kvalitní maloobchodní nemovitosti. Retailové parky se stabilními nájemci a výhodnou lokalitou představují atraktivní investici. Jsem rád, že můžeme našim investorům nabídnout další prémiovou nemovitost s dlouhodobým potenciálem, říká Bláha.

Fio realitní podfond I. vznikl v prosinci 2022, zaměřuje se na prémiové komerční nemovitosti v sektorech kanceláří, moderních logistických areálů, maloobchodu či rezidenčních projektů v České a Slovenské republice. Investice mohou mít formu přímého nabytí nemovitostí nebo získání majetkových účastí ve specializovaných nemovitostních společnostech.

Cílem našeho realitního fondu je postupně budovat sektorově vyvážené portfolio prémiových komerčních nemovitostí a kvalitní retail park v silném regionálním městě nám v něm dosud chyběl, doplnil Kubáček.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Barva jazyka může ukazovat na to, jakým problémem člověk trpí

Google vylepšil živé překlady, už nejsou třeba Pixel Buds

V Praze jídlo rozváží roboti. „Kurýři nebudou mít co žrát,“ zní na sítích

Hledáte dárky na poslední chvíli? Je tu software do minuty!

Změny ve zdravotním pojištění pro rok 2026 v oblasti zaměstnávání

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Takto vypadá největší čip na světě

Spoření v prosinci: Přehled všech nabídek na trhu

Brýle jako šperk, ne kompenzační pomůcka. Pavel má unikátní design

Pokuty pro Albert za „slevy“, které byly ve skutečnosti zdražením

Google je pod drobnohledem Evropské komise kvůli trénování AI

Co umí autonomní stroje v jihlavské nemocnici?

Babička pije. Rodina to dlouho nemusí tušit

Hogwarts Legacy zdarma dočasně v obchodě Epic Store

Je tu aktualizovaný Chrome v pořadí již číslo 143

Kde nakoupíte potraviny i na Štědrý den a kde zavřou?

Změny u pojištění vkladů: Delší ochrana a jistota u velkých částek

Brnění rukou, otékání nohou. Příčinou bývá dlouhé sezení

České firmy pořád investují do kyberbezpečnosti málo

Rozhovor: Firmy se s kyberriziky naučily žít

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).