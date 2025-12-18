Fio realitní fond koupil Retail Park Strakonická v Českých Budějovicích

Nemovitostní fond Fio banky oznámil akvizici nákupního parku Strakonická v Českých Budějovicích. Hodnota transakce je 22,2 mil. EUR, tedy přibližně 540 mil. Kč.
Retail Park Strakonická v Českých Budějovicích nabízí mix nájemců v čele se supermarketem Albert a maloobchodními značkami jako Action, TEDI, Gate, Dr. Max Lékárna a další.
Retail Park Strakonická je moderní nedávno dokončený projekt ve skvělé lokalitě, s plnou obsazeností, supermarketem Albert a kvalitní skladbou dalších nájemců, což přináší perspektivu stabilních výnosů pro investory fondu, informoval ředitel Fio realitního fondu Václav Kubáček.
Podle obchodního ředitele a člena představenstva Fio banky Jana Bláhy tak fond po kancelářských budovách v Praze a akvizici průmyslového areálu v Chomutově odemyká další sektor – kvalitní maloobchodní nemovitosti.
Retailové parky se stabilními nájemci a výhodnou lokalitou představují atraktivní investici. Jsem rád, že můžeme našim investorům nabídnout další prémiovou nemovitost s dlouhodobým potenciálem, říká Bláha.
Fio realitní podfond I. vznikl v prosinci 2022, zaměřuje se na prémiové komerční nemovitosti v sektorech kanceláří, moderních logistických areálů, maloobchodu či rezidenčních projektů v České a Slovenské republice. Investice mohou mít formu přímého nabytí nemovitostí nebo získání majetkových účastí ve specializovaných nemovitostních společnostech.
Cílem našeho realitního fondu je postupně budovat sektorově vyvážené portfolio prémiových komerčních nemovitostí a kvalitní retail park v silném regionálním městě nám v něm dosud chyběl, doplnil Kubáček.