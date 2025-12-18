Měšec.cz  »  Fio realitní fond koupil Retail Park Strakonická v Českých Budějovicích

Fio realitní fond koupil Retail Park Strakonická v Českých Budějovicích

Monika Veselíková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Retail Park Strakonická, České Budějovice Autor: Fio banka, a. s.
Retail Park Strakonická, České Budějovice.

Nemovitostní fond Fio banky oznámil akvizici nákupního parku Strakonická v Českých Budějovicích. Hodnota transakce je 22,2 mil. EUR, tedy přibližně 540 mil. Kč.

Retail Park Strakonická v Českých Budějovicích nabízí mix nájemců v čele se supermarketem Albert a maloobchodními značkami jako Action, TEDI, Gate, Dr. Max Lékárna a další.

Retail Park Strakonická je moderní nedávno dokončený projekt ve skvělé lokalitě, s plnou obsazeností, supermarketem Albert a kvalitní skladbou dalších nájemců, což přináší perspektivu stabilních výnosů pro investory fondu, informoval ředitel Fio realitního fondu Václav Kubáček.

Podle obchodního ředitele a člena představenstva Fio banky Jana Bláhy tak fond po kancelářských budovách v Praze a akvizici průmyslového areálu v Chomutově odemyká další sektor – kvalitní maloobchodní nemovitosti. Retailové parky se stabilními nájemci a výhodnou lokalitou představují atraktivní investici. Jsem rád, že můžeme našim investorům nabídnout další prémiovou nemovitost s dlouhodobým potenciálem, říká Bláha.

Fio realitní podfond I. vznikl v prosinci 2022, zaměřuje se na prémiové komerční nemovitosti v sektorech kanceláří, moderních logistických areálů, maloobchodu či rezidenčních projektů v České a Slovenské republice. Investice mohou mít formu přímého nabytí nemovitostí nebo získání majetkových účastí ve specializovaných nemovitostních společnostech.

Cílem našeho realitního fondu je postupně budovat sektorově vyvážené portfolio prémiových komerčních nemovitostí a kvalitní retail park v silném regionálním městě nám v něm dosud chyběl, doplnil Kubáček.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Y Soft hledá vývojáře na počítačové vidění a AI

Google konečně vylepšil živé překlady, už nemusíte mít Pixel Buds

Těžba dat versus strojové učení

Změny ve zdravotním pojištění pro rok 2026 v oblasti zaměstnávání

Copilot+ rok poté: Víc zmatků než užitku

Sleva, nebo iluze? Jak e-shopy počítají ceny na Black Friday

Umělá inteligence zásadně změní využívání robotů

Odhalte zákulisí výběru barvy roku, která ovlivňuje design a marketing

Vědci popsali, proč u někoho alkohol způsobuje rakovinu

Co umí autonomní stroje v jihlavské nemocnici?

Proč je vánoční reklama na Kofolu tak oblíbená? Protože se v ní krade

Očkování před letošní variantou chřipky chrání jen částečně

Tváří se jako průzkum s odměnou, ale je to podvod

Hogwarts Legacy zdarma dočasně v obchodě Epic Store

Chytré hračky a vysavače jsou jako trojský kůň: odposlouchávají vás

V chaosu veřejných zakázek létá bilion, technologie pomůžou

Firma iRobot zkrachovala, nestačila na čínskou konkurenci

ChatGPT se stal nejstahovanější aplikací na světě

Spoření v prosinci: Přehled všech nabídek na trhu

Inteligentní drony z Prahy létají v kouři a bez GPS

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).