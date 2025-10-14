Měšec.cz  »  Fio banka zvýšila úrokové sazby na eurových termínovaných vkladech

Fio banka zvýšila úrokové sazby na eurových termínovaných vkladech

Gabriela Hájková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

investice, investování, graf, trhy, burza, akcie, růst, pokles Autor: Shutterstock

Fio banka zvýšila úrokové sazby u vybraných termínovaných vkladů s obnovou v eurech. Nově vklady na 6 a 9 měsíců úročí sazbou 1,80 % ročně (původně 1,5 %). Stejně bude úročen také tříměsíční vklad. Banka tak chce nabídku krátkodobých eurových vkladů více zjednodušit.

Chceme, aby naši klienti měli jistotu, že dostávají férové a stabilní zhodnocení bez ohledu na zvolenou délku vkladu. Sjednocením sazeb nabízíme jednoduchost, transparentnost a zároveň atraktivní výnos pro všechny, vysvětlil Jan Bláha, člen představenstva a obchodní ředitel Fio banky s tím, že evidují rostoucí zájem právě o eurové vklady a chtějí tak nabídnout alternativu k tržním možnostem v eurozóně.

Zvýšené a sjednocené sazby automaticky platí pro všechny nově uzavřené termínované vklady v eurech od 13. října 2025. Stávající klienti si mohou své vklady snadno obnovit už za nových podmínek.

A kam byste měli ukládat peníze, pokud hledáte korunové spořicí účty a termínované vklady? Podívejte se na srovnání všech nabídek na trhu.

Spoření v říjnu: Kam bezpečně s penězi? Přehled všech nabídek na trhu Přečtěte si také:

Spoření v říjnu: Kam bezpečně s penězi? Přehled všech nabídek na trhu

V souvislosti s Fio bankou ještě připomeňme, že nově umí také ověřit číslo účtu a jméno příjemce u SEPA plateb a zrovna spouští podzimní kolo pravidelné Školy investování.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

Témata:

Nejžádanější

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Aktuální kurzovní lístek - dne 13. 10. 2025

Dále u nás najdete

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Jak jsem si koupila vodu bez mikroplastů. V plastové lahvi

Jak funguje půjčka na bydlení bez zajištění nemovitostí?

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Jaké změny čekají důchody v roce 2026? Kompletní přehled

Které politické strany chtějí změnit daň z nemovitostí či snížit DPH?

AWS a SAP posilují digitální suverenitu v Evropě

Meta bude využívat vaše konverzace s AI k cílení reklam

Léky na křečové žíly má smysl brát celý rok

Z václavek uvaříte skvělý guláš. Sbírejte jen mladé houby

Polovině případů rakoviny se dá předejít, říká lékař

Splní Babiš svůj slib a OSVČ v roce 2026 klesnou zálohy?

Ubuntu 25.10 má nové aplikace a podporuje šifrování s TPM

Od přátelství k podnikání: Příběh o sedlech, která padnou každému

Od roku 2026 se výrazně mění oblast zdravotního pojištění

Artróza a artritida: na jedno platí teplo, na druhé chlad

Jak správná volba platebních metod zvyšuje konverze

Běží prevence nádoru slinivky, jakým trpí expremiér Topolánek

Naučte se sušit houby správně, aby se hezky lámaly

Nemáte účet Microsoftu? Nebudete mít ani Windows 11!

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).