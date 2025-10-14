Měšec.cz  »  Fio banka zvýšila úrokové sazby na eurových termínovaných vkladech

Fio banka zvýšila úrokové sazby na eurových termínovaných vkladech

investice, investování, graf, trhy, burza, akcie, růst, pokles Autor: Shutterstock

Fio banka zvýšila úrokové sazby u vybraných termínovaných vkladů s obnovou v eurech. Nově vklady na 6 a 9 měsíců úročí sazbou 1,80 % ročně (původně 1,5 %). Stejně bude úročen také tříměsíční vklad. Banka tak chce nabídku krátkodobých eurových vkladů více zjednodušit.

Chceme, aby naši klienti měli jistotu, že dostávají férové a stabilní zhodnocení bez ohledu na zvolenou délku vkladu. Sjednocením sazeb nabízíme jednoduchost, transparentnost a zároveň atraktivní výnos pro všechny, vysvětlil Jan Bláha, člen představenstva a obchodní ředitel Fio banky s tím, že evidují rostoucí zájem právě o eurové vklady a chtějí tak nabídnout alternativu k tržním možnostem v eurozóně.

Zvýšené a sjednocené sazby automaticky platí pro všechny nově uzavřené termínované vklady v eurech od 13. října 2025. Stávající klienti si mohou své vklady snadno obnovit už za nových podmínek.

A kam byste měli ukládat peníze, pokud hledáte korunové spořicí účty a termínované vklady? Podívejte se na srovnání všech nabídek na trhu.

Spoření v říjnu: Kam bezpečně s penězi? Přehled všech nabídek na trhu Přečtěte si také:

Spoření v říjnu: Kam bezpečně s penězi? Přehled všech nabídek na trhu

V souvislosti s Fio bankou ještě připomeňme, že nově umí také ověřit číslo účtu a jméno příjemce u SEPA plateb a zrovna spouští podzimní kolo pravidelné Školy investování.

