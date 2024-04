Fio banka zjednodušila aktivaci Click To Pay v digitálním bankovnictví

Autor: Depositphotos

Fio banka zjednodušila přidání platební karty Visa do služby Click to Pay. S touto metodou není nutné opisovat číslo karty, ani se obchodníkovi nepředávají žádné údaje. Registrace do služby Click to Pay je nyní o něco jednodušší. Stačí, když se přihlásíte do svého mobilního nebo internetového bankovnictví a u své platební karty kliknete na ikonu Click To Pay. Pak už je žádost autorizujete





Do systému můžete přidat více platebních karet a pak si při samotném placení můžete vybrat, kterou chcete použít. Přidat můžete jak karty Visa, tak i Mastercard.





Když kliknete na sybol pro Click To Pay, budete přesměrováni na platební bránu, kde už jen ručně zadáte svůj e-mail, do telefonu vám přijde heslo pro ověření a nakonec platbu potvrdíte ve svém Fio Smartbenkingu nebo SMS kódem.