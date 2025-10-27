Fio banka zdražila 5leté hypotéky, úroková sazba je nad 4 % p.a. Stále jde o nejlevnější nabídku na trhu

Fio banka od pondělí 27. 10. 2025 zvýšila základní úrokovou sazbu u hypoték s 5letou fixací.
Vzhledem k aktuální situaci na finančním trhu jsme přistoupili ke zvýšení sazby o 0,1 p. b. u pětileté délky fixace hypotečního úvěru. Pro nově sjednané hypoteční úvěry s pětiletou fixací tak můžete získat úrokovou sazbu od 4,08 % p. a., sdělila banka klientům.
Úroková sazba u 5leté fixace je tak nově stejná jako u 3leté fixace.
|Doba fixace
|Min. úroková sazba
|1 rok
|4,58 p.a.
|3 roky
|4,08 % p.a.
|5 let
|3,98 → 4,08 % p.a.
I přes toto zdražení má hypotéka od Fio banky nejnižší minimální úrokovou sazbu na trhu bez podmínky povinného pojištění schopnosti splácet. Ukazuje to srovnávač hypoték serveru Měšec.cz:
Srovnání úrokových sazeb 5letých hypoték k 27. 10. 2025
Jde o minimální úrokové sazby, které nejsou podmíněné sjednáním (jinak drahého) pojištění schopnosti splácet. S tímto pojištěním (a s dalším pojištění života a majetku) mohou být ještě nižší. Výslednou úrokovou sazbu však ovlivňuje hlavně vaše bonita, výše úvěru a hodnota zastavené nemovtosti.
|Banka
|Úroková sazba p.a.
|Fio banka
|4,08 %
|MONETA Bank
|4,34 %
|Raiffeisenbank
|4,49 %
|Air Bank
|4,59 %
|Česká spořitelna
|4,69 %
|Komerční banka
|4,99 %
|mBank
|5,09 %
|ČSOB
|5,19 %
|UniCredit Bank
|5,29 %
Zdroje: Hypotéční kalkulačky bank, infolinky bank, hypotéční bankéři na pobočkách.