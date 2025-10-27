Měšec.cz  »  Fio banka zdražila 5leté hypotéky, úroková sazba je nad 4 % p.a. Stále jde o nejlevnější nabídku na trhu

Fio banka zdražila 5leté hypotéky, úroková sazba je nad 4 % p.a. Stále jde o nejlevnější nabídku na trhu

Dalibor Z. Chvátal
Dnes
Fio, Fio banka, Fio bankomat Autor: Jan Vaca
Pobočka Fio banky v Praze na Pankráci (24. 4. 2022)

Fio banka od pondělí 27. 10. 2025 zvýšila základní úrokovou sazbu u hypoték s 5letou fixací. Vzhledem k aktuální situaci na finančním trhu jsme přistoupili ke zvýšení sazby o 0,1 p. b. u pětileté délky fixace hypotečního úvěru. Pro nově sjednané hypoteční úvěry s pětiletou fixací tak můžete získat úrokovou sazbu od 4,08 % p. a., sdělila banka klientům.

Úroková sazba u 5leté fixace je tak nově stejná jako u 3leté fixace.

Úrokové sazby hypoték Fio banky
Doba fixace Min. úroková sazba
1 rok 4,58 p.a.
3 roky 4,08 % p.a.
5 let 3,98 → 4,08 % p.a.

I přes toto zdražení má hypotéka od Fio banky nejnižší minimální úrokovou sazbu na trhu bez podmínky povinného pojištění schopnosti splácet. Ukazuje to srovnávač hypoték serveru Měšec.cz:

Srovnání úrokových sazeb 5letých hypoték k 27. 10. 2025

Jde o minimální úrokové sazby, které nejsou podmíněné sjednáním (jinak drahého) pojištění schopnosti splácet. S tímto pojištěním (a s dalším pojištění života a majetku) mohou být ještě nižší. Výslednou úrokovou sazbu však ovlivňuje hlavně vaše bonita, výše úvěru a hodnota zastavené nemovtosti.

Úrokové sazby 5letých  hypoték
Banka Úroková sazba p.a.
Fio banka 4,08 %
MONETA Bank 4,34 %
Raiffeisenbank 4,49 %
Air Bank 4,59 %
Česká spořitelna 4,69 %
Komerční banka 4,99 %
mBank 5,09 %
ČSOB 5,19 %
UniCredit Bank 5,29 %

Zdroje: Hypotéční kalkulačky bank, infolinky bank, hypotéční bankéři na pobočkách.

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

