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Fio banka výrazně zvýšila úrokové sazby spoření. Nově vás bude varovat před neobvyklým přihlášením

Dalibor Z. Chvátal
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Nová centrála Fio banky Autor: Fio banka
Nová centrála Fio banky
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Fio banka od pondělí 17. 8. 2026 zvýšila úrokové sazby všech typů spoření. Tady je přehled změn.

Fio konto

V rámco Fio banky jsou převody ze spořicího účtu bez omezení. Mimo Fio banku můžete provést měsíčně jen 1 převod na účet v Česku (CZK) nebo Slovensku €. Spořicí účet je výhradně pro soukromé osoby.

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 200 000 200 001 – 1 000 000 1 000 001 – 10 000 000 10 000 001 – neomezeno
Bez omezení 3,50 % 0,10 % 0,15 % 0,20 %

Fio spořicí účet

Měsíčně můžete provést max. 2 odchozí platby/hotovostní výběry. Spořicí účet je pro všechny typy klientůů banky.

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
Bez omezení 3 %

Termínovaný vklad

Největší zvýšení je u 9měsíčního vkladu, a to o 1,50 p.b.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
7 dní 2,30 → 2,60 %
14 dní 2,30 → 2,90 %
1 měsíc 2,30 → 3 %
2 měsíce 2,30 → 3,20 %
3 měsíce 3,20 → 3,50 %
6 měsíců 3,20 → 3,50 %
9 měsíců 2,10 → 3,60 %
1 rok 3,20 → 3,60 %
2 roky 3 %
3 roky 3 %
4 roky 3 %
5 let 3 %

Při neobvyklém přihlášení dostanete od Fio banky zprávu

Fio banka navíc 17. 8. 2026 oznámila, že v nejbližších dnech chystá vylepšení mobilního a internetového bankovnictví o možnost varování před neobvyklým přihlášením.

Co se sleduje:

  • přihlášení do Internetového bankovnictví z neobvyklé IP adresy,
  • přihlášení z jiného než důvěryhodného prohlížeče,
    změna způsobu autorizace pokynů.

Kromě toho si budete moci zapnout oznámení při přihlášení do Internetového bankovnictví v neobvyklém čase nebo při doručení nové zprávy od banky. Do té doby jste si vždy zprávy museli aktivně sledovat sami přihlášením do IB/MB banky.

Nově nastavená oznámení vám bude banka odesílat nepřetržitě v režimu 24/7. Sami si přitom můžete zvolit, zda je chcete dostávat také v nočních hodinách.

Součástí změn jsou také tzv. systémová oznámení, která vám bude banka z bezpečnostních důvodů posílat automaticky a nebudete je moci deaktivovat.

Změna investičních poplatků pro trhy v USA

Pokud přes Fio banku obchodujete s americkými akciemi, změní se vám dva regulatorní poplatky spojené s jejich prodejem. Poplatek FINRA už nebude mít pevně stanovenou sazbu 0,0001119 USD za kus s maximem 5,95 USD za prodej. Nově vám Fio banka naúčtuje skutečnou částku, kterou jí vyúčtuje daná instituce. (Trading Activity Fee, slouží k financování dohledu nad americkým trhem.)

Mírně se sníží poplatek americké Komise pro cenné papíry a burzy (SEC), a to z 0,00207 % na 0,00206 % z objemu každého prodeje. (Jde o regulatorní poplatek související s prodejem amerických cenných papírů.)

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Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

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