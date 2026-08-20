Fio banka výrazně zvýšila úrokové sazby spoření. Nově vás bude varovat před neobvyklým přihlášením

Fio banka od pondělí 17. 8. 2026 zvýšila úrokové sazby všech typů spoření. Tady je přehled změn.
V rámco Fio banky jsou převody ze spořicího účtu bez omezení. Mimo Fio banku můžete provést měsíčně jen 1 převod na účet v Česku (CZK) nebo Slovensku €. Spořicí účet je výhradně pro soukromé osoby.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 200 000
|200 001 – 1 000 000
|1 000 001 – 10 000 000
|10 000 001 – neomezeno
|Bez omezení
|3,50 %
|0,10 %
|0,15 %
|0,20 %
Měsíčně můžete provést max. 2 odchozí platby/hotovostní výběry. Spořicí účet je pro všechny typy klientůů banky.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|Bez omezení
|3 %
Největší zvýšení je u 9měsíčního vkladu, a to o 1,50 p.b.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|7 dní
|2,30 → 2,60 %
|14 dní
|2,30 → 2,90 %
|1 měsíc
|2,30 → 3 %
|2 měsíce
|2,30 → 3,20 %
|3 měsíce
|3,20 → 3,50 %
|6 měsíců
|3,20 → 3,50 %
|9 měsíců
|2,10 → 3,60 %
|1 rok
|3,20 → 3,60 %
|2 roky
|3 %
|3 roky
|3 %
|4 roky
|3 %
|5 let
|3 %
Při neobvyklém přihlášení dostanete od Fio banky zprávu
Fio banka navíc 17. 8. 2026 oznámila, že v nejbližších dnech chystá vylepšení mobilního a internetového bankovnictví o možnost varování před neobvyklým přihlášením.
Co se sleduje:
- přihlášení do Internetového bankovnictví z neobvyklé IP adresy,
- přihlášení z jiného než důvěryhodného prohlížeče,
změna způsobu autorizace pokynů.
Kromě toho si budete moci zapnout oznámení při přihlášení do Internetového bankovnictví v neobvyklém čase nebo při doručení nové zprávy od banky. Do té doby jste si vždy zprávy museli aktivně sledovat sami přihlášením do IB/MB banky.
Nově nastavená oznámení vám bude banka odesílat nepřetržitě v režimu 24/7. Sami si přitom můžete zvolit, zda je chcete dostávat také v nočních hodinách.
Součástí změn jsou také tzv. systémová oznámení, která vám bude banka z bezpečnostních důvodů posílat automaticky a nebudete je moci deaktivovat.
Změna investičních poplatků pro trhy v USA
Pokud přes Fio banku obchodujete s americkými akciemi, změní se vám dva regulatorní poplatky spojené s jejich prodejem. Poplatek FINRA už nebude mít pevně stanovenou sazbu 0,0001119 USD za kus s maximem 5,95 USD za prodej. Nově vám Fio banka naúčtuje skutečnou částku, kterou jí vyúčtuje daná instituce. (Trading Activity Fee, slouží k financování dohledu nad americkým trhem.)
Mírně se sníží poplatek americké Komise pro cenné papíry a burzy (SEC), a to z 0,00207 % na 0,00206 % z objemu každého prodeje. (Jde o regulatorní poplatek související s prodejem amerických cenných papírů.)