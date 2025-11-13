Měšec.cz  »  Fio banka vylepšuje pobočkovou síť. Přehled poboček, které čeká stěhování nebo modernizace

Fio banka vylepšuje pobočkovou síť. Přehled poboček, které čeká stěhování nebo modernizace

Monika Veselíková
Dnes
Fio banka Autor: Fio banka a.s.
Pobočka Fio Banky v Pardubicích na ulici 17. listopadu.

Do modernizace pobočkové sítě se Fio banka pustila v roce 2023, od té doby prošla revitalizací zhruba čtvrtina jejích poboček. 

Pro část poboček našla banka vhodnější prostory, jiné kompletně zrekonstruovala. Naposledy se stěhovaly pobočky v Jihlavě a ve Zlíně, do konce roku je v plánu přesun i poboček v Kroměříži a Karlových Varech.

Do konce roku 2025 projdou modernizací pobočky ve Vsetíně, Praze na Moskevské, Ostravě, Ústí nad Orlicí, Kolíně a Lounech. V první části roku 2026 pak proběhne modernizace v Karviné a Hodoníně.

Všechny nové pobočky jsou zároveň prostornější – celková plocha sítě se zvětšila o více než 400 m2, což podle banky zvyšuje pohodlí klientů i zaměstnanců.

Vedle modernizace banka rozšiřuje také nabídku poskytovaných služeb – od jara 2024 se počet hypotečních specialistů zvýšil téměř o třetinu.

Chceme, aby každá návštěva naší pobočky byla pro klienta příjemná. Moderní prostory nejsou jen otázkou estetiky, ale i funkčnosti – přinášejí více soukromí, pohodlí a lepší zázemí pro poradce i klienty, říká Jan Bláha, člen představenstva a obchodní ředitel Fio banky.

Fio banka plánuje v modernizaci pokračovat i v roce 2026 podobným tempem. Věříme, že moderní, přívětivé a profesionální prostředí je základem kvalitní osobní služby – a právě ta je pro nás klíčová, uzavírá Bláha.

