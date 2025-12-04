Měšec.cz  »  Fio banka vylepšila svoji investiční aplikaci Smartbroker

Fio banka vylepšila svoji investiční aplikaci Smartbroker

Monika Veselíková
Dnes
Fio banka Autor: Fio banka a.s.
Pobočka Fio Banky v Pardubicích na ulici 17. listopadu.

Investiční aplikace Fio banky Smartbroker se dočkala nové verze. Dostupná je pro operační systém Android i iOS.

Věříme, že nová generace naší investiční aplikace potěší stávající investory a zároveň přiláká nové zájemce o investování. Aplikaci plánujeme dále rozvíjet i na základě zpětné vazby klientů. Smartbroker je tak spolu se Smartbankingem další chytrou aplikací Fio banky, která pomáhá řešit finanční potřeby našich klientů, komentoval novinku obchodní ředitel Fio banky Jan Bláha.

Smartbroker uživatelům vedle akcií, dluhopisů, ETF a dalších cenných papírů nabízí přístup na burzy v ČR, Německu a USA, vyhledávání a sledování investičních příležitostí a samozřejmě i online přehled o vývoji portfolia a stavu účtu.

Aplikace je rozdělena do pěti sekcí – Nástěnka, Watchlist, Portfolio, Transakce a Účet. Klienti v ní jednoduše spravují všechny své účty pro investování, včetně účtů Dlouhodobého investičního produktu.

Novou verzi aplikace si lze stáhnout na Google Play a App Store. Klienti s investičním účtem si ji mohou aktivovat přímo v mobilu, případně v kombinaci s desktopem. Bankovní klienti si mohou účet pro investování založit v prostředí Smartbankingu.

