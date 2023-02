Fio banka už umí přes mobilní aplikaci investovat do podílových fondů

Autor: Fio banka

Fio banka naučila svoji mobilní aplikaci investice. Od 14. února 2023 můžete prostřednictvím smartbankingu investovat do podílových fondů, které banka nabízí.





V nové verzi smartbankingu najdete záložku „Investice“, ve které po rozkliknutí uvidíte nabídku všech podílových fondů, které má banka k dispozici. Podílové listy jednotlivých fondů je v aplikaci také možné nakoupit či prodat, také můžete zadat jednorázový i pravidelný pokyn.





Pokud už jste prostřednictvím Fio investovali, zobrazí se vám také přehled svých minulých transakcí. V detailech jednotlivých fondů pak můžete sledovat jejich vývoj za uplynulá období, v grafu je možné vidět proběhlé nákupy i prodeje.

Nově si také můžete založit svůj obchodní účet, pokud ho ještě nemáte. Ve smartbankingu je možné vyplnit povinný investiční dotazník.

Jednoduché prostředí investic jsme chtěli do aplikace přidat, stejně jako to klienti mají nyní v internetbankingu. Klienti si tak mohou jednoduše sledovat vývoj svých investic do podílových fondů, nakoupit je i prodat. Investicím ale bylo potřeba udělat místo ve spodní liště, proto jsme přesunuli platební příkazy na záložku Účet, kde je možné platit vždy z konkrétního účtu. Platby si také klienti mohou přidat na Nástěnku, říká obchodní ředitel Jan Bláha.

Smatbanking můžete mít pro Android i iOS.