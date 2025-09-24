Fio banka spouští podzimní kolo Školy investování. Kam zajít na bezplatný seminář?

Podrobnější informace o seminářích najdete na webu Fio banky.
Fio banka ve spolupráci s českou burzou RM-SYSTÉM spouští další kolo svých pravidelných seminářů pod hlavičkou Škola investování. Zájemci se na ně mohou přihlásit bezplatně, je však potřeba se předem zaregistrovat.
Podzimní série investičních seminářů bude probíhat od 14. října, zatímco závěrečná přednáška proběhne 1. prosince v Praze.
Cílem seminářů je předat účastníkům odborné informace o investičních nástrojích, trzích a strategiích s cílem rozšířit jejich finanční povědomí v oblasti investování. Semináře vedou odborníci s dlouholetými zkušenostmi ve financích a investování, kteří pomohou účastníkům lépe pochopit svět investování, představil semináře obchodní ředitel Fio banky Jan Bláha.
Celkem 36 seminářů nabízí teoretické i praktické informace ohledně fungování kapitálových trhů, včetně interaktivních ukázek nákupu a prodeje cenných papírů. Jsou rozdělené do tří témat podle míry orientace v tématu:
- Základy investování na kapitálovém trhu (pro začátečníky),
- Obchodování na zahraničních burzách (pro začátečníky),
- Efektivní krátkodobé investování v praxi (pro pokročilé).
Přihlásit se můžete na výše uvedených odkazech. Základy investování na kapitálovém trhu se zaměřují na základní investiční pojmy a získání vhledu do světa cenných papírů a podílových fondů. Součástí jsou praktické ukázky.
Seminář Obchodování na zahraničních burzách je určený pro všechny, kteří už mají základní zkušenosti a chtěli by své portfolio rozšířit právě třeba i o tituly obchodované na zahraničních burzách. Dozví se informace o burzách samotných, poplatcích, pokynech, ale také třeba, kde čerpat relevantní informace.
Efektivní krátkodobé investování v praxi cílí na zkušenější investory, kterým představí efekt finanční páky, úvěru na obchodování s cennými papíry nebo obchodování s ETF.
Škola investování proběhne ve 15 městech:
- České Budějovice,
- Brno,
- Hradec Králové,
- Jihlava,
- Karlovy Vary,
- Kolín,
- Liberec,
- Mladá Boleslav,
- Olomouc,
- Ostrava,
- Pardubice,
- Plzeň,
- Praha,
- Ústí nad Labem,
- Zlín.