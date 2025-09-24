Měšec.cz  »  Fio banka spouští podzimní kolo Školy investování. Kam zajít na bezplatný seminář?

Fio banka spouští podzimní kolo Školy investování. Kam zajít na bezplatný seminář?

Gabriela Hájková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

graf, vývoj, akcie, pokles, růst, burza, investování, investice Autor: Depositphotos

Podrobnější informace o seminářích najdete na webu Fio banky.

Fio banka ve spolupráci s českou burzou RM-SYSTÉM spouští další kolo svých pravidelných seminářů pod hlavičkou Škola investování. Zájemci se na ně mohou přihlásit bezplatně, je však potřeba se předem zaregistrovat.

Podzimní série investičních seminářů bude probíhat od 14. října, zatímco závěrečná přednáška proběhne 1. prosince v Praze. 

Cílem seminářů je předat účastníkům odborné informace o investičních nástrojích, trzích a strategiích s cílem rozšířit jejich finanční povědomí v oblasti investování. Semináře vedou odborníci s dlouholetými zkušenostmi ve financích a investování, kteří pomohou účastníkům lépe pochopit svět investování, představil semináře obchodní ředitel Fio banky Jan Bláha.

Celkem 36 seminářů nabízí teoretické i praktické informace ohledně fungování kapitálových trhů, včetně interaktivních ukázek nákupu a prodeje cenných papírů. Jsou rozdělené do tří témat podle míry orientace v tématu:

Přihlásit se můžete na výše uvedených odkazech. Základy investování na kapitálovém trhu se zaměřují na základní investiční pojmy a získání vhledu do světa cenných papírů a podílových fondů. Součástí jsou praktické ukázky.

Seminář Obchodování na zahraničních burzách je určený pro všechny, kteří už mají základní zkušenosti a chtěli by své portfolio rozšířit právě třeba i o tituly obchodované na zahraničních burzách. Dozví se informace o burzách samotných, poplatcích, pokynech, ale také třeba, kde čerpat relevantní informace.

Efektivní krátkodobé investování v praxi cílí na zkušenější investory, kterým představí efekt finanční páky, úvěru na obchodování s cennými papíry nebo obchodování s ETF.

Škola investování proběhne ve 15 městech:

  • České Budějovice,
  • Brno,
  • Hradec Králové,
  • Jihlava,
  • Karlovy Vary,
  • Kolín,
  • Liberec,
  • Mladá Boleslav,
  • Olomouc,
  • Ostrava,
  • Pardubice,
  • Plzeň,
  • Praha,
  • Ústí nad Labem,
  • Zlín.
Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

Témata:

Nejžádanější

Kvíz týdne

O zákonném pojištění vkladů ví ¾ Čechů, pravidla ale neznají. Jste na tom lépe?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Aktuální kurzovní lístek - dne 24. 9. 2025

Dále u nás najdete

Cesta k superrychlému ethernetu

Káva jako byznys: někomu záleží na každém zrníčku

Co vás při sjednání povinného ručení vyjde draho?

Před operací neušel ani pár kroků bez zadýchání

Ukažte v kvízu, že znáte pár druhů jablek

O kolik nám zdraží energie emisní povolenky pro domácnosti?

Mění se dávky i životní minimum. Ovlivní to exekuční srážky?

Češi spustili komerční síť, kterou nejde odposlouchávat

ANO: Zastavíme zvýšení odvodů OSVČ a vrátíme slevy na dani

Jak bude otevřeno v neděli 28. září?

Sedm set tisíc lidí neví, že mají vysoký tlak

Spojené státy přicházejí o turisty. Které země z toho profitují?

Co nového přináší Securitytrends 3/2025?

Jak se rozhodlo, co má od nového roku dělat ČT?

„No, tohle nespálíte!“ Zjistěte, jak Tomáš začínal pracovat se dřevem

Jak vypadá operace kýly s asistencí přes 5G síť

Potvrzování odpracovaných směn za rizikové profese v praxi

Šípkový likér, čaj či marmeláda chtějí čas, recepty nejsou složité

Certifikace 777X nejde tak rychle, jak Boeing doufal

Z venkovních koupališť do aquaparků a krytých bazénů

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).