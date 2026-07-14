Fio banka rozšiřuje odměny za dobré splácení i na hypotéky. Klienti mohou získat část peněz zpět

Fio banka začne odměňovat klienty s hypotékou za příkladné splácení. Rozšiřuje tak výhodu, kterou zavedla koncem května původně jen na splátkové úvěry pro spotřebitele, firmy i živnostníky.
Klienti s hypotékou, kteří budou po dobu fixace řádně a včas splácet a dodrží stanovené podmínky (tzv. také, že nesplatí úvěr předčasně), mohou získat zpět část prostředků, které zaplatili na úrocích. Odměna se v tomto případě ale váže ke konci doby fixace, takže ji klienti mohou využít po každé fixační období (kromě těch jednoletých).
Program odměny za splácení se týká hypotečních úvěrů (včetně refinancovaných) se splatností nad 10 let od tří milionů korun s fixací minimálně na 2 roky. Samozřejmostí je fakt, že se program týká i stávajících klientů. Ti mohou při splnění podmínek získat odměnu za splácení od další fixace úrokové sazby. V jejich případě se zároveň snižuje podmínka zůstatku úvěru ze tří na jeden milion korun. Vyšší je také odměna za splácení, informoval Jan Bláha, obchodní ředitel a člen představenstva Fio banky.
Podmínkou pro získání odměny je řádné a včasné splácení hypotečního úvěru po celou dobu fixace (splátka musí být uhrazena v termínu dle smlouvy) s tím, že zároveň nesmíte využít možnost uhradit bance mimořádnou splátku (ani Hypospořicí konto) nebo úvěr předčasně splatit (mimo posledních tří měsíců před koncem fixačního období, jak povoluje zákon) a musíte posílat platby klasicky dle sjednaného splátkového kalendáře.
Odměnu, která představuje určité procento ze skutečně uhrazených úroků za dané fixační období, pak banka vyplatí formou mimořádné splátky jistiny vašeho úvěru, díky čemuž se vám sníží nesplacená jistina a následně i měsíční splátky. Procento vrácených úroků závisí na výši hypotéky (u druhého a dalších
fixačních období na výši zůstatku).
U nových či refinancovaných hypoték činí odměna u úvěru:
- do 3 mil. Kč: 0 %,
- od 3 mil. Kč: 3 %,
- od 4 mil. Kč: 4 %,
- od 5 mil. Kč: 5 %,
- od 10 mil. Kč: 6 %.
Pokračujete-li ve splácení u Fio banky i po skončení první fixace, můžete získat vyšší odměnu. Při refixaci
činí odměna u úvěru:
- do 1 mil. Kč: 0 %,
- od 1 mil. Kč: 3 %,
- od 3 mil. Kč: 6 %,
- od 4 mil. Kč: 7 %,
- od 5 mil. Kč: 8 %,
- od 10 mil. Kč: 9 %.
U hypotečních úvěrů na výstavbu, rekonstrukci nebo stavební úpravy vzniká nárok na odměnu až od druhého fixačního období.
Příklad
Klient si sjednal hypoteční úvěr ve výši 4,5 mil. Kč na koupi bytu. Zvolil tříletou fixaci s úrokovou sazbou 4,78 % a po celou dobu fixace splácel hypotéku řádně a včas. Neprovedl žádnou mimořádnou splátku a nevyužíval Hypospořicí konto.
Za dobu fixace zaplatil na úrocích 630 510 Kč. Díky splnění podmínek programu mu vznikl nárok na odměnu za splácení ve výši 4 % ze zaplacených úroků. Na konci fixačního období tak získá odměnu ve výši 25 220 Kč, o kterou Fio banka sníží nesplacenou jistinu hypotéky.
Výši odměny vzhledem ke konkrétním parametrům vaší hypotéky si můžete spočítat na kalkulačce na webu Fio banky.