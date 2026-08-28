Fio banka rozšířila upozornění k účtu. Přidává i nová bezpečnostní hlášení

Fio banka rozšířila možnosti oznámení k účtu. U uživatelských notifikací si nově můžete nastavit například upozornění pouze na příchozí nebo odchozí platby, na platby od určité částky, z konkrétního účtu nebo s konkrétním variabilním symbolem. Nastavit lze také upozornění na platby kartou od zvolené minimální částky.
Oznámení nově fungují nepřetržitě, zároveň je ale možné omezit jejich zasílání v nočních hodinách. Mobilní notifikace a upozornění e-mailem zůstávají bez poplatku.
Banka přidala také další bezpečnostní upozornění. Ve výchozím nastavení vás může informovat například o přihlášení do internetového bankovnictví z nového prohlížeče či neobvyklé IP adresy nebo o změně způsobu autorizace pokynů. Nastavit lze také upozornění na přihlášení v konkrétním čase, například mezi 23.00 a 6.00 hodin.
Některá systémová upozornění se z bezpečnostních důvodů posílají automaticky a nelze je vypnout. Týká se to například aktivace či deaktivace Smartbankingu, změny hesla, přidání karty do mobilní peněženky, změny limitů karty nebo změny kontaktních údajů.
Kromě většího pohodlí při obsluze účtu představuje novinka další krok ke zvýšení bezpečnosti. Klientům poskytuje lepší přehled o dění na účtu a posiluje jejich schopnost včas reagovat na podezřelé události. Zapadá tak do naší dlouhodobé strategie aktivního boje proti kyberkriminalitě a neustálého zvyšování ochrany svěřených finančních prostředků, říká Jan Bláha, obchodní ředitel a člen představenstva Fio banky.