Měšec.cz

Fio banka opět spouští bezplatné semináře investování. Stihnete je po práci, budou až pozdě odpoledne

Ondřej Chlup
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Fio, Fio banka, Fio bankomat Autor: Jan Vaca
Pobočka Fio banky v Praze na Pankráci (24. 4. 2022)
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Fio banka opět začíná svůj podzimní cyklus vzdělávacích seminářů o investování pro širokou veřejnost. Celkově proběhne 29 přednášek ve 14 městech napříč Českou republikou. Můžete se seznámit jak se základy fungování kapitálového trhu, tak s pokročilejšími obchodními strategiemi.

Program je rozdělen do tří tematických bloků odstupňovaných podle náročnosti. Začátečníci získají přehled o fungování burzy a základních investičních nástrojích, navazující blok se zaměřuje na diverzifikaci a specifika obchodování na zahraničních trzích a závěrečná část je věnována efektivnímu krátkodobému obchodování v praxi.

Podrobnosti o seminářích:

  • Doba trvání: 1,5 – 2 hodiny v podvečerních hodinách
  • Bezplatná účast
  • Není potřeba být klienty Fio banky
  • Podrobné informace včetně termínů seminářů.

Přehled měst v ČR

  • Brno (7.10, 22.10., 4.11.)
  • České Budějovice (21.10. , 19.11.)
  • Hradec Králové (1.10.)
  • Jihlava (9.11.)
  • Karlovy Vary (20.10.)
  • Liberec (7.10.)
  • Mladá Boleslav (15.10.)
  • Olomouc (12.10., 2.11., 23.11.)
  • Ostrava (7.10., 19.10., 9.11.)
  • Pardubice (12.10, 5.11. , 23.11.)
  • Plzeň (5.10., 13.10., 3.11.)
  • Praha (19.10., 2.11., 25.11.)
  • Ústí nad Labem (8.10., 4.11.)
  • Zlín (13.10., 3.11.)

Paralelně Fio banka spouští program i na Slovensku, kde první seminář začne 6. října 2026 v Banské Bystrici a v 7 městech nabídne 10 seminářů.

Vedle teoretických postupů a správy portfolia se přednášky věnují také praktickým aspektům obchodování včetně investorské terminologie.

Co se na seminářích dozvíte:

  • pochopíte běžné tržní slangy,
  • rozdíl mezi býčím a medvědím trendem,
  • co znamená obchodování na páku
  • slang rizikových situací, jako je nakupování při prudkém propadu cen zvané chytání padajícího nože nebo dočasný vzestup v podobě odrazu mrtvé kočky.

Účast na seminářích je bezplatná a škola investování je otevřena i pro zájemce, kteří nemají u banky účet.

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Autor aktuality

Ondřej Chlup

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