Fio banka opět spouští bezplatné semináře investování. Stihnete je po práci, budou až pozdě odpoledne

Fio banka opět začíná svůj podzimní cyklus vzdělávacích seminářů o investování pro širokou veřejnost. Celkově proběhne 29 přednášek ve 14 městech napříč Českou republikou. Můžete se seznámit jak se základy fungování kapitálového trhu, tak s pokročilejšími obchodními strategiemi.
Program je rozdělen do tří tematických bloků odstupňovaných podle náročnosti. Začátečníci získají přehled o fungování burzy a základních investičních nástrojích, navazující blok se zaměřuje na diverzifikaci a specifika obchodování na zahraničních trzích a závěrečná část je věnována efektivnímu krátkodobému obchodování v praxi.
Podrobnosti o seminářích:
- Doba trvání: 1,5 – 2 hodiny v podvečerních hodinách
- Bezplatná účast
- Není potřeba být klienty Fio banky
- Podrobné informace včetně termínů seminářů.
Přehled měst v ČR
- Brno (7.10, 22.10., 4.11.)
- České Budějovice (21.10. , 19.11.)
- Hradec Králové (1.10.)
- Jihlava (9.11.)
- Karlovy Vary (20.10.)
- Liberec (7.10.)
- Mladá Boleslav (15.10.)
- Olomouc (12.10., 2.11., 23.11.)
- Ostrava (7.10., 19.10., 9.11.)
- Pardubice (12.10, 5.11. , 23.11.)
- Plzeň (5.10., 13.10., 3.11.)
- Praha (19.10., 2.11., 25.11.)
- Ústí nad Labem (8.10., 4.11.)
- Zlín (13.10., 3.11.)
Paralelně Fio banka spouští program i na Slovensku, kde první seminář začne 6. října 2026 v Banské Bystrici a v 7 městech nabídne 10 seminářů.
Vedle teoretických postupů a správy portfolia se přednášky věnují také praktickým aspektům obchodování včetně investorské terminologie.
Co se na seminářích dozvíte:
- pochopíte běžné tržní slangy,
- rozdíl mezi býčím a medvědím trendem,
- co znamená obchodování na páku
- slang rizikových situací, jako je nakupování při prudkém propadu cen zvané chytání padajícího nože nebo dočasný vzestup v podobě odrazu mrtvé kočky.
Účast na seminářích je bezplatná a škola investování je otevřena i pro zájemce, kteří nemají u banky účet.