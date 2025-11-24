Fio banka mírně zvýšila úrokové sazby spoření v korunách a eurech. Mění obchodní podmínky u investování

Fio banka zvýšila úrokovou sazbu na 3měsíčním vkladu v korunách a u dvou úložních lhůt v eurech.
Od úterý 18. 11. 2025 jsou vyšší úrokové sazby vybraných termínovaných vkladů. Podrobnosti jsou v tabulkách níže.
Termínované vklady Fio banky v CZK
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|7 dní
|2,30 %
|14 dní
|2,30 %
|1 měsíc
|2,30 %
|2 měsíce
|2,30 %
|3 měsíce
|2,70 → 3,20 %
|6 měsíců
|2,70 %
|9 měsíců
|2,10 %
|1 rok
|2,70 %
|2 roky
|2,30 %
|3 roky
|2,30 %
|4 roky
|2,30 %
|5 let
|2,30 %
Termínované vklady Fio banky v EUR
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|7 dní
|1,25 %
|14 dní
|1,40 %
|1 měsíc
|1,60 %
|2 měsíce
|1,60 %
|3 měsíce
|1,80 → 1,90 %
|6 měsíců
|1,80 %
|9 měsíců
|1,80 %
|1 rok
|1,50 → 1,80 %
|2 roky
|1,50 %
|3 roky
|1,60 %
Změna obchodních podmínek u investování
Aktualizované obchodní podmínky platí pro nové klienty od pondělí 24. 11. 2025, pro stávající o až měsíc později na Štědrý den 24. 12. 2025. Tady jsou nejdůležitější změny.
Exekuce a insolvence vs. DIP
Přibyla věta, že pokud je na vás nařízena exekuce, soudní výkon rozhodnutí nebo je prohlášen váš úpadek, může Fio banka vypovědět váš DIP s 30denní výpovědní lhůtou, která začíná běžet následující den po doručení písemné výpovědi.
Pokud si výpověď nepřevezmete z důvodů na vaší straně, považuje se za doručenou 3. den po jejím odeslání.
Do konce výpovědní lhůty jste povinni zadat pokyn k převodu veškerého majetku z účtu DIP. Pokud to neuděláte, Fio banka může uzavřít všechny vaše investiční pozice a všechny vaše peníze převést na váš jiný obchodní účet u Fio banky, tj. už ne DIPový.
Změna rezidenství
Přibyl odstavec, že pokud se stanete daňovým rezidentem státu, pro jehož rezidenty Fio banka z právních nebo jiných významných důvodů nemůže evidovat některé investiční nástroje, nebo pokud vám Fio banka eviduje nástroje, které z těchto důvodů evidovat nesmí, může vás vyzvat k jejich prodeji nebo převodu k jinému obchodníkovi a poskytne vám k tomu přiměřenou lhůtu.
Pokud investiční nástroje v určené době neprodáte ani nepřevedete, Fio banka bude oprávněna je s odbornou péčí prodat vaším jménem, na vaše náklady a výnos připsat na váš obchodní účet.
Delší souhlas se zpracováním dat u právnických osob
O další 4 roky se prodlužuje souhlas klientů Fio banky z řad právnických osob se zpracováváním údajů o bonitě, zvláště z úvěrových registrů. Ty 4 roky platí po zániku smlouvy.