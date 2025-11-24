Měšec.cz  »  Fio banka mírně zvýšila úrokové sazby spoření v korunách a eurech. Mění obchodní podmínky u investování

Fio banka mírně zvýšila úrokové sazby spoření v korunách a eurech. Mění obchodní podmínky u investování

Dalibor Z. Chvátal
Včera
Fio, Fio banka, Fio bankomat Autor: Jan Vaca
Pobočka Fio banky v Praze na Pankráci (24. 4. 2022)

Fio banka zvýšila úrokovou sazbu na 3měsíčním vkladu v korunách a u dvou úložních lhůt v eurech.

Od úterý 18. 11. 2025 jsou vyšší úrokové sazby vybraných termínovaných vkladů. Podrobnosti jsou v tabulkách níže.

Termínované vklady Fio banky v CZK

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
7 dní 2,30 %
14 dní 2,30 %
1 měsíc 2,30 %
2 měsíce 2,30 %
3 měsíce 2,70 → 3,20 %
6 měsíců 2,70 %
9 měsíců 2,10 %
1 rok 2,70 %
2 roky 2,30 %
3 roky 2,30 %
4 roky 2,30 %
5 let 2,30 %

Termínované vklady Fio banky v EUR

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
7 dní 1,25 %
14 dní 1,40 %
1 měsíc 1,60 %
2 měsíce 1,60 %
3 měsíce 1,80 → 1,90 %
6 měsíců 1,80 %
9 měsíců 1,80 %
1 rok 1,50 → 1,80 %
2 roky 1,50 %
3 roky 1,60 %

Změna obchodních podmínek u investování

Aktualizované obchodní podmínky platí pro nové klienty od pondělí 24. 11. 2025, pro stávající o až měsíc později na Štědrý den 24. 12. 2025. Tady jsou nejdůležitější změny.

Exekuce a insolvence vs. DIP

Přibyla věta, že pokud je na vás nařízena exekuce, soudní výkon rozhodnutí nebo je prohlášen váš úpadek, může Fio banka vypovědět váš DIP s 30denní výpovědní lhůtou, která začíná běžet následující den po doručení písemné výpovědi.

Pokud si výpověď nepřevezmete z důvodů na vaší straně, považuje se za doručenou 3. den po jejím odeslání.

Do konce výpovědní lhůty jste povinni zadat pokyn k převodu veškerého majetku z účtu DIP. Pokud to neuděláte, Fio banka může uzavřít všechny vaše investiční pozice a všechny vaše peníze převést na váš jiný obchodní účet u Fio banky, tj. už ne DIPový.

Změna rezidenství

Přibyl odstavec, že pokud se stanete daňovým rezidentem státu, pro jehož rezidenty Fio banka z právních nebo jiných významných důvodů nemůže evidovat některé investiční nástroje, nebo pokud vám Fio banka eviduje nástroje, které z těchto důvodů evidovat nesmí, může vás vyzvat k jejich prodeji nebo převodu k jinému obchodníkovi a poskytne vám k tomu přiměřenou lhůtu.

Pokud investiční nástroje v určené době neprodáte ani nepřevedete, Fio banka bude oprávněna je s odbornou péčí prodat vaším jménem, na vaše náklady a výnos připsat na váš obchodní účet.

Delší souhlas se zpracováním dat u právnických osob

O další 4 roky se prodlužuje souhlas klientů Fio banky z řad právnických osob se zpracováváním údajů o bonitě, zvláště z úvěrových registrů. Ty 4 roky platí po zániku smlouvy.

