Fio banka mění ceny a úrokové sazby. Přehled změn

Dalibor Z. Chvátal
Včera
2 nové názory

Od čtvrtku 12. 3. 2026 Fio banka změní ceny svých služeb. Přibyl nový poplatek do Běloruska a Ruska. Úrokové sazby pro termínované vklady platí již od pondělí 12. 1. 2026. Tady je přehled změn.

Poplatky – od 12. 3. 2026

Zahraniční platby

Přibyl jednorázový, fixní poplatek pro platby do Běloruska a Ruska. Pokud vám Fio banka vůbec do těchto dvou zemí platbu poslala (nemusí), dosud jste platili standardní poplatky pro mezinárodní platby. To se mění a nově to bude fixní poplatek 250 € (cca 6076 Kč) za každou platbu.

Typ poplatků zahraničních plateb Poplatek
SHA/BEN (sdílené/platí příjemce) 200 Kč
OUR (platí odesílatel) 0,50 %, min. 200 Kč, max. 1250 Kč
Nový poplatek
Platby do Běloruska a Ruska		 250 € (cca 6076 Kč)

Vklad hotovosti na Slovensku

Zvyšuje se poplatek za vklad eur třetí osobou pro zákazníky slovenské části Fio banky. Stávající je 90 Kč, nový bude 120 Kč, přepočtený do eur podle kurzu ČNB.

Vklad eur majitelem slovenského účtu, resp. jeho disponentem je nadále bez poplatku.

Pro zákazníky české části Fio banky se nic nemění.

Administrativní poplatek

Banka ruší admistrativní poplatek „Individuální posouzení režimu účtu klienta v případě souběhu exekuce a insolvence“. Ten byl původně 500 Kč za 1. posouzení a 250 Kč a každé další posouzení.

Úrokové sazby – od 12. 1. 2026

Fio banka zvyšuje úrokové sazby na termínovaném vkladu u 6 a 12 měsíců.

Termínovaný vklad Fio banky

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
7 dní 2,30 %
14 dní 2,30 %
1 měsíc 2,30 %
2 měsíce 2,30 %
3 měsíce 3,20 %
6 měsíců 2,70 → 3,20 %
9 měsíců 2,10 %
1 rok 2,70 → 3,20 %
2 roky 2,30 %
3 roky 2,30 %
4 roky 2,30 %
5 let 2,30 %

Aktuální data pro leden 2026

