Fio banka mění ceny a úrokové sazby. Přehled změn

Od pondělí 12. 1. 2026 Fio banka změní ceny svých služeb a úrokové sazby spoření. Přibyl nový poplatek do Běloruska a Russka a zvyšují se sazby na termínovaných vkladech.
Nový ceník služeb pro stávající klienty banky platí (ze zákona) až po 2 měsících, pro nové již od pondělí 12. ledna 2026. Úrokové sazby platí již od pondělí. Tady je přehed změn.
Poplatky
Zahraniční platby
Přibyl jednorázový, fixní poplatek pro platby do Běloruska a Russka. Pokud vám Fio banka vůbec do těchto dvou zemí platbu poslala (nemusí), dosud jste platili standardní poplatky pro mezinárodní platby. To se mění a nově to bude fixní poplatek 250 € (cca 6076 Kč) za každou platbu.
|Typ poplatků zahraničních plateb
|Poplatek
|SHA/BEN (sdílené/platí příjemce)
|200 Kč
|OUR (platí odesílatel)
|0,50 %, min. 200 Kč, max. 1250 Kč
|Nový poplatek
Platby do Běloruska a Ruska
|250 € (cca 6076 Kč)
Vklad hotovosti
Zvyšuje se poplatek za vklad eur třetí osobou. Stávající je 90 Kč, nový bude 120 Kč, přepočtený do eur.
Vklad eur majitelem účtu, resp. disponentem je nadále bez poplatku.
Administrativní poplatek
Banka ruší admistrativní poplatek „Individuální posouzení režimu účtu klienta v případě souběhu exekuce a insolvence“. Ten byl původně 500 Kč za 1. posouzení a 250 Kč a každé další posouzení.
Úrokové sazby
Fio banka zvyšuje úrokové sazby na termínovaném vkladu u 6 a 12 měsíců.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|7 dní
|2,30 %
|14 dní
|2,30 %
|1 měsíc
|2,30 %
|2 měsíce
|2,30 %
|3 měsíce
|3,20 %
|6 měsíců
|2,70 → 3,20 %
|9 měsíců
|2,10 %
|1 rok
|2,70 → 3,20 %
|2 roky
|2,30 %
|3 roky
|2,30 %
|4 roky
|2,30 %
|5 let
|2,30 %
