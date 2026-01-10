Měšec.cz  »  Fio banka mění ceny a úrokové sazby. Přehled změn

Fio banka mění ceny a úrokové sazby. Přehled změn

Dalibor Z. Chvátal
Dnes
přidejte názor

Fio, Fio banka, Fio bankomat Autor: Jan Vaca
Pobočka Fio banky v Praze na Pankráci (24. 4. 2022)

Od pondělí 12. 1. 2026 Fio banka změní ceny svých služeb a úrokové sazby spoření. Přibyl nový poplatek do Běloruska a Russka a zvyšují se sazby na termínovaných vkladech.

Nový ceník služeb pro stávající klienty banky platí (ze zákona) až po 2 měsících, pro nové již od pondělí 12. ledna 2026. Úrokové sazby platí již od pondělí. Tady je přehed změn.

Poplatky

Zahraniční platby

Přibyl jednorázový, fixní poplatek pro platby do Běloruska a Russka. Pokud vám Fio banka vůbec do těchto dvou zemí platbu poslala (nemusí), dosud jste platili standardní poplatky pro mezinárodní platby. To se mění a nově to bude fixní poplatek 250 € (cca 6076 Kč) za každou platbu.

Typ poplatků zahraničních plateb Poplatek
SHA/BEN (sdílené/platí příjemce) 200 Kč
OUR (platí odesílatel) 0,50 %, min. 200 Kč, max. 1250 Kč
Nový poplatek
Platby do Běloruska a Ruska		 250 € (cca 6076 Kč)

Vklad hotovosti

Zvyšuje se poplatek za vklad eur třetí osobou. Stávající je 90 Kč, nový bude 120 Kč, přepočtený do eur.

Vklad eur majitelem účtu, resp. disponentem je nadále bez poplatku.

Administrativní poplatek

Banka ruší admistrativní poplatek „Individuální posouzení režimu účtu klienta v případě souběhu exekuce a insolvence“. Ten byl původně 500 Kč za 1. posouzení a 250 Kč a každé další posouzení.

Úrokové sazby

Fio banka zvyšuje úrokové sazby na termínovaném vkladu u 6 a 12 měsíců.

Termínovaný vklad Fio banky

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
7 dní 2,30 %
14 dní 2,30 %
1 měsíc 2,30 %
2 měsíce 2,30 %
3 měsíce 3,20 %
6 měsíců 2,70 → 3,20 %
9 měsíců 2,10 %
1 rok 2,70 → 3,20 %
2 roky 2,30 %
3 roky 2,30 %
4 roky 2,30 %
5 let 2,30 %

Aktuální data pro leden 2026

Srovnávač spořicích účtů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 4,25 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,06 % p.a. Partners Banka
  • 4,01 % p.a. mBank
  • 4 % p.a. Raiffeisenbank
  • 3,60 % p.a. Všeobecná úverová banka
  • 3,50 % p.a. Komerční banka
  • 3,25 % p.a. Fio banka
  • 3,21 % p.a. TRINITY BANK
  • 3,20 % p.a. Oberbank
  • 3,15 % p.a. UniCredit Bank
  • 3,06 % p.a. Partners Banka
  • 3 % p.a. Banka CREDITAS

Srovnávač termínovaných vkladů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 4,60 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4 % p.a. J&T BANKA, Inbank
  • 3,60 % p.a. Inbank
  • 3,40 % p.a. MONETA Bank
  • 3,25 % p.a. Peněžní dům
  • 3,20 % p.a. Air Bank, UniCredit Bank
  • 3 % p.a. Banka CREDITAS, Komerční banka

Srovnávač vkladních knížek

Max. dosažitelná sazba je 0,50 % p.a.

Nejžádanější na měšec.cz

