Fio bance loni rostl počet klientů i čistý zisk. Letos chce digitalizovat a jít víc na ruku drobným investorům

Fio banka během loňského roku navýšila počet klientů na 1,6 milionu (o 6,1 % meziročně více). Bance také za rok 2025 vzrostl čistý zisk, který by měl podle odhadů činit 6,9 mld. Kč (oproti předchozímu roku jde o nárůst o 13,1 %). Objem vkladů vzrostl o desetinu a činil za minulý rok 315,3 mld Kč.
Dosažené výsledky/úspěchy jsou pro nás zavazující. Velmi si vážíme důvěry klientů, a i nadále budeme Fio banku dělat takovou, jakou ji znají – přátelskou, srozumitelnou a bez poplatků, okomentoval hospodářské výsledky obchodní ředitel a člen představenstva Jan Bláha.
Plány pro letošní rok
Jednou z hlavních letošních priorit banky je podle něj zjednodušení bankovních služeb pro děti a mladistvé. Kromě modernizace samotných produktů ale plánuje Fio banka také zjednodušit proces založení účtu i jeho využití v digitálních kanálech a prostřednictvím platebních karet.
Nově bude možné založit účet osobám starším 15 let i bez přítomnosti zákonného zástupce, a to jak osobně na pobočce, tak plně elektronicky, včetně využití Bank iD, prozradil Bláha, podle kterého budou tyto účty fungovat s omezenými platebními limity a bez možnosti čerpání úvěrových produktů.
Banka zároveň plánuje zavést samostatné přístupy do elektronického bankovnictví i pro děti od 8 let, přičemž autorizace plateb zůstane i nadále na zákonném zástupci. Součástí změn má být i rozvolnění dosavadních platebních a hotovostních limitů pro nezletilé klienty.
V oblasti platebních karet Fio banka v blízké době spustí projekt Digital First, který umožní klientům digitalizovat platební kartu ještě před tím, než jim fyzicky přijde domů. Na to chce banka navázat a v půli roku představit plně virtuální platební karty. Klientům, kteří preferují fyzickou kartu, zůstane i nadále k dispozici plastová verze.
V oblasti splátkových úvěrů se letos banka chystá zavést možnost odpouštění splátek, kterou chce ocenit loajalitu dlouhodobých klientů.
Banka chce přinést změny i do oblasti investování. Prostřednictvím jejích platforem loni uskutečnili individuální investoři obchody za více než 238 mld. Kč (meziročně o 20 % více), přičemž největší objem obchodů zaznamenaly americké trhy těsně následované domácími. Výrazně vzrostl také zájem o investování na německém trhu Xetra.
Objem aktiv pod správou dceřiné společnosti Fio investiční společnost meziročně vzrostl o 65 % a překročil hranici 5,7 mld. Kč.
Pozitivní vývoj na trzích se výrazně projevil zejména na pražské burze, která patřila v uplynulém období mezi nejrychleji rostoucí akciové trhy na světě. Tento trend se odrazil i ve výkonnosti Fio fondu domácího trhu, který je prakticky jediným fondem na českém trhu zaměřeným na akcie obchodované na domácí burze, poznamenal portfolio manažer Fio fondu domácího trhu David Brzek, podle kterého hodnota majetku ve fondu překročila hranici 1 mld. Kč a v průběhu loňského roku se tak objem aktiv fondu skoro zdvojnásobil.
V reakci na preference investorů Fio banka letos také upravuje poplatkovou politiku u obchodů na německých trzích (Xetra, Frankfurt).
Dosavadní nastavení bylo výhodné především pro vyšší objemy investic, kdy se poplatek výrazně vyplácel zejména při jednorázových obchodech v řádu statisíců korun. Nově banka poplatky nastavuje tak, aby byly férovější i pro menší investované částky. U nejnižších objemů tak poplatek klesá na 3,95 €, v případě dlouhodobého investičního produktu (DIP) je poplatek dokonce ještě o 50 % nižší, popsal Brzek.
Změna poplatků podle něj reflektuje širší trend na trhu, kdy dříve bylo investování hodně o jednorázových vkladech vyšších částek, zatímco dnes začínají investovat i klienti, kteří to dělají pravidelně a po drobných částkách. Banka jim chce změnou poplatkové politiky vyjít vstříc.
|Typ
|Poplatek
|Objem
|Mikro
|3,95 € (pro DIP účty sleva 50 % na pokyn do 500 €)
|Do 1400 € včetně
|Mini
|4,95 €
|Do 3000 € včetně
|Standard
|0,15 €, min. 6,95
|Nad 3000 €
Zdroj: Fio banka
Fio loni představila také mobilní investiční aplikaci Smartbroker, která je dostupná pro operační systémy iOS a Android a navazuje na internetovou aplikaci eBroker. První velká aktualizace, kterou banka plánuje na přelom prvního a druhého čtvrtletí přinese např. graf zhodnocení portfolia nebo možnost převodů přímo z aplikace. V dalších fázích je v plánu rozšíření nabídky o investování do Fio fondů.
Banka plánuje také více edukovat klienty v oblasti obrany proti kyberkriminalitě.
Cílem je zbořit mýtus, že oběťmi podvodů se stávají jen nepozorní lidé, a postavit účinnou hráz mezi klienty a útočníky, kteří stále častěji využívají psychologický nátlak místo technických chyb. Fio banka proto investuje masivní prostředky do bezpečnostních systémů, které ročně zachrání až 90 % ohrožených financí, prohlásil obchodní ředitel Fio banky.
Banka podle něj plánuje v květnu zveřejnit pro klienty edukativní nástroj ve formě testu, který na reálných modelových situacích ukazuje, jak podvodné scénáře fungují. V září by také měla spustit webináře a semináře pro širokou veřejnost zaměřené na aktuálně nerozšířenější typy kyberpodvodů.