Fintech Curve končí v náruči Lloyds. Malým investorům z akcií nezůstane nic

Dalibor Z. Chvátal
Včera
Curve Autor: Tomáš Krause

Fintechová společnost Curve OS Group Limited oznámila prodej prakticky všech svých aktiv bankovní skupině Lloyds Banking Group. Pro drobné investory, kteří do firmy finančně vstoupili přes crowdfundingovou platformu Crowdcube, to ale znamená jediné: z jejich investice nebude vyplaceno vůbec nic. Investory o tom dnes informovala společnost Crowdcube.

Důvodem není jen samotná výše kupní ceny, ale hlavně struktura akcionářů. Při takzvaném „exitu“ se peníze z prodeje dělí podle pevně dané hierarchie. Nejprve se uspokojují držitelé preferenčních akcií s likvidační preferencí – typicky pozdější velcí investoři a fondy. Ti mají smluvně zajištěno, že dostanou zpět svůj kapitál (někdy i s násobkem), a teprve pokud něco zůstane, dostanou se na řadu běžné akcie, jaké drželi investoři z Crowdcube. V tomto případě se veškerý výnos z prodeje „rozpustil“ už na úrovni preferenčních akcionářů a na obyčejné akcie nezbylo nic.

Situaci malých akcionářů Curve ještě zhoršilo poslední investiční kolo v roce 2024, v němž do Curve mimo jiných vstoupil fond Hanaco Venture. Vznikla tak nová třída ještě „silnějších“ preferenčních akcií s vyšší likvidační preferencí. Tyto akcie byly nabídnuty jen vybraným investorům s předkupním právem, nikoli crowdfundingu.

Tím se drobní akcionáři z Crowdcube, včetně autora aktuality, posunuli v pořadí výplat ještě níž a jejich šance na jakýkoli výnos se prakticky vytratila.

Curve v oficiálním vyjádření poděkovala akcionářům za podporu a připustila, že dosažená hodnota transakce nenaplňuje původní ambice. Z pohledu vedení však šlo podle něj o „nejlepší dostupnou cestu“ pro věřitele i akcionáře jako celek – zejména kvůli stabilitě firmy a pokračování jejího fungování pod křídly velké bankovní skupiny.

Pro crowdfundingové investory zůstává realita střízlivá: jejich vklad do Curve se ekonomicky rovná 100% ztrátě. Formálně proběhne převod akcií na Lloyds Banking Group, ale žádné peníze z něj malí akcionáři neuvidí.

Jedinou praktickou „útěchou“ může být možnost uplatnit vzniklou kapitálovou ztrátu v daňovém přiznání – pokud to český investor dokáže řádně doložit.

Dalibor Z. Chvátal

