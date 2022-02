Fincentrum & Swiss Life Select povede Petr Jarůněk

Na pozici šéfa společnosti Fincentrum & Swiss Life Select nastoupí od poloviny března Petr Jarůněk, který nahradí dosavadního generálního ředitele Filipa Duchoně.

Petr Jarůněk se povýšení dočkal po 16 letech působení ve firmě, kde začínal jako finanční poradce a postupně měl na starosti IT systémy a zavádění nových technologií.

Vystudoval České vysoké učení technické v Praze v oboru Management a ekonomika telekomunikací a dopravy. Absolvoval roční výměnný programu v Ramapo College of New Jersey v oboru International Studies and Information Technologies.