Financování České televize a Českého rozhlasu přejde pod stát, vláda schválila změnu

Vláda dnes schválila návrh nového zákona o financování médií veřejné služby, který de facto znamená konec koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Financování veřejnoprávních médií by se tak mělo změnit na příspěvkové financování a přesunout pod stát.
Vláda změnu prezentuje jako úlevu domácnostem od poplatků, ale stát bude média stejně platit z daní, které vybere. Podle kritiků tímto krokem však politici dostanou tato média pod větší kontrolu, protože ta budou závislá na tom, jaké jim schválí financování. Novinka by měla začít platit od roku 2027.
Součástí návrhu je také změna zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, která počítá se zařazením hospodaření České televize a Českého rozhlasu pod jeho kontrolní činnost.
Česká televize by měla podle schváleného návrhu v roce 2027 získat ze státního rozpočtu 5,74 mld. Kč (podle ředitele ČT je to více než o miliardu méně, než s jakým rozpočtem počítala). Příjem Českého rozhlasu by měl být ve výši 2,065 mld. Kč (asi o 400 mil. Kč méně než letos).
Částky určené těmto médiím by se mohly zvýšit v případě, že by kumulovaná inflace překročila deset procent. Připomeňme, že se financování mění nedlouho poté, co byly loni poplatky po dlouhých letech bez valorizace navýšeny.
Vedení České televize a Českého rozhlasu avizovalo, že kvůli této změně budou muset propouštět, odhadem až 700 zaměstnanců.
Zaměstnanci obou médií se v reakci na změnu financování a snížení rozpočtů chystají stávkovat.
Kdo poplatky neplatí
Již nyní existují skupiny lidí, které televizní a rozhlasový poplatek hradit nemusí. Osvobození se týká například lidí s nízkými příjmy. Konkrétně těch, jejichž příjem je nižší než 2,15násobek životního minima.
Životní minium domácnosti se odvíjí od počtu členů, toho, zda jde o dospělé, či děti, případně od věku těchto dětí. Například pro rodinu ve složení 1 dospělý a 2 děti ve věku mezi 6 a 15 lety odpovídá životní minimum částce 10 570 Kč.
Od televizních poplatků bude domácnost osvobozená, pokud bude součet čistých příjmů za předchozí kalendářní čtvrtletí nižší než 68 177 Kč – měsíčně tedy 22 725,5 Kč.