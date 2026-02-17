Měšec.cz  »  Finančním ředitelem NN Životní pojišťovny se stane Szymon Ozóg

Finančním ředitelem NN Životní pojišťovny se stane Szymon Ozóg

Gabriela Hájková
Včera
Personálie, personální změna, výpověď, nová pozice Autor: Shutterstock.com

Szymon Ozóg bude 1. dubna po schválení Českou národní bankou jmenován finančním ředitelem NN Životní pojišťovny a členem představenstva NN Penzijní společnosti. Na pozici vystřídá Martina Hargaše, který pozici opustí ke konci března.

V rámci nové pozice bude Ozóg zodpovědný z oblast financí pojišťovny a penzijní společnosti NN.

Velmi se těším, až se připojím k NN ČR a stanu se součástí týmu, který neustále dosahuje vynikajících výsledků. Věřím, že společně můžeme posílit naše tržní postavení a dosáhnout dalších úspěchů, uvedl k nadcházejícímu nástupu na novou pozici Szymon Ozóg.

Ozóg působí ve finančním sektoru více než 25 let. Je odborníkem na kapitálové trhy a správu aktiv. Do finanční skupiny NN poprvé nastoupil v roce 2004 a po několika letech působení v investičním bankovnictví se v roce 2018 vrátil zpět.

Před nástupem do NN ČR působil jako generální ředitel penzijní společnosti v NN Polsko. Pod jeho vedením si penzijní fondy NN udržely vedoucí pozici v dlouhodobé výkonnosti a růstu aktiv a patřily k nejlépe spravovaným a nejlépe hodnoceným fondům na polském trhu, uvedla také Iveta Končelíková z NN.

Autor: NN Česká republika
Autor aktuality

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

Témata:

