Finančním ředitelem NN Životní pojišťovny se stane Szymon Ozóg

Szymon Ozóg bude 1. dubna po schválení Českou národní bankou jmenován finančním ředitelem NN Životní pojišťovny a členem představenstva NN Penzijní společnosti. Na pozici vystřídá Martina Hargaše, který pozici opustí ke konci března.
V rámci nové pozice bude Ozóg zodpovědný z oblast financí pojišťovny a penzijní společnosti NN.
Velmi se těším, až se připojím k NN ČR a stanu se součástí týmu, který neustále dosahuje vynikajících výsledků. Věřím, že společně můžeme posílit naše tržní postavení a dosáhnout dalších úspěchů, uvedl k nadcházejícímu nástupu na novou pozici Szymon Ozóg.
Ozóg působí ve finančním sektoru více než 25 let. Je odborníkem na kapitálové trhy a správu aktiv. Do finanční skupiny NN poprvé nastoupil v roce 2004 a po několika letech působení v investičním bankovnictví se v roce 2018 vrátil zpět.
Před nástupem do NN ČR působil jako generální ředitel penzijní společnosti v NN Polsko.
Pod jeho vedením si penzijní fondy NN udržely vedoucí pozici v dlouhodobé výkonnosti a růstu aktiv a patřily k nejlépe spravovaným a nejlépe hodnoceným fondům na polském trhu, uvedla také Iveta Končelíková z NN.