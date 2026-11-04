Finanční úřady odhalují chyby u penzijka. Lidem teď nabízí možnost vyhnout se sankci

Poplatníci, kteří minulý rok předčasně ukončili důchodové spoření ve třetím pilíři, ale zpětně nedodanili v přiznání za rok 2025 uplatněné odpočty od základu daně, dostanou od finančních úřadů upozornění na svou chybu.
Finanční správa kvůli tomu rozešle 606 upozornění (většinou do datovky) v rámci tzv. Daňového echa, kdy nabízí lidem možnost údaj prověřit a případnou chybu dobrovolně napravit bez sankce. Finanční správa očekává, že by tento krok mohl do rozpočtu přinést 6,7 mil. Kč.
Za každou chybou v daňovém přiznání nestojí úmysl. Někdy lidé o své povinnosti nevědí nebo ji přehlédnou. Daňové echo jim dává příležitost vše si zkontrolovat a případnou chybu napravit. Dosavadní výsledky ukazují, že řada lidí tuto možnost využije. Šetříme tím čas a administrativu jim i finančním úřadům, vysvětlila generální ředitelka Finanční správy ČR Simona Hornochová.
Připomeňme, že abyste si mohli od základu daně odečíst platby na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření ve třetím pilíři, musíte si sjednat penzijko aspoň na 10 let (u smluv sjednaných do konce roku 2023 stačilo 5 let) s tím, že ho vyberete nejdříve v 60 letech. Pokud produkt zrušíte předčasně, ale v minulosti už jste si nějaké platby na tento produkt od základu daně odečetli, musíte je za posledních 10 let dodanit zpět.
Daňová echa finanční správa používá od konce roku 2024 jako prostředek, jak dát lidem u chyb, které v souvislosti s daněmi často dělají, prostor je dobrovolně napravit a splnit daňovou povinnost bez sankce. Úřad tím zároveň šetří své kapacity, protože řada nedostatků je následně napravena ze strany poplatníků a není třeba zahajovat daňové kontroly.
Předchozí etapy daňových ech, které se týkaly například i chyb v souvislosti s uplatněním daňové slevy na manželku, vedly k dobrovolnému přiznání více než 110 mil. Kč.