Finanční úřady od července změní provozní dobu podatelen

Novinka se dotkne pouze úterý, kdy budou podatelny pro veřejnost otevřené do 14:30 místo původních 15:30. Nová provozní doba začne platit od 1. července 2026.
V jiné dny se provozní doba nezmění. V úředních dnech, tedy v pondělí a ve středu, nadále půjde využívat podatelny na všech územních pracovištích finančních úřadů v době od 8:00 do 17:00. V úterý a ve čtvrtek budou podatelny otevřeny shodně od 8:00 do 14:30 a v pátek pak od 8:00 do 12:00. Infolinky finančních úřadů budou dostupné ve stejné časy jako podatelny.
V letních měsících pravidelně zaznamenáváme pokles návštěvnosti. Zkrácení provozních hodin v méně vytížené časy umožní zaměstnancům finančních úřadů se ve větší míře věnovat správě daňových povinností v rámci jejich pracovní náplně. Dostupnost našich služeb veřejnosti zůstává na vysoké úrovni, bez jakéhokoliv časového omezení mohou lidé využívat online portál MOJE daně. Rovněž ostatní služby finanční správy zůstávají zachovány v plném rozsahu, objasňuje generální ředitelka Finanční správy ČR Simona Hornochová.
Další možností komunikace s úřadem je i telefonická konzultace na infolince. Finanční správa také doporučuje si před návštěvou podatelny ověřit aktuální úřední hodiny příslušného pracoviště na webových stránkách financnisprava.gov.cz.