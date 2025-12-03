Finanční úřady kolem Vánoc a Silvestra omezí provoz. Agendu vyřídíte v tento čas jen jedním způsobem

Pobočky finančních úřadů kolem Vánoc a Silvestra upraví svou provozní dobu. Kvůli svátkům bude omezený nebo přerušený provoz na úřadech i jejich podatelnách a pokladnách.
Omezení pracovní doby se dotkne posledního pracovního dne před Vánoci, vánočních svátků, Silvestra i dvou dní po něm.
Provozní doba finančních úřadů a podatelen bude v období od 23. 12. 2025 – 2. 1. 2026 následující:
- 23. 12. 2025: 8:00 – 12:00,
- 24. 12. 2025 – 26. 12. 2025: zavřeno,
- 29. 12. 2025: 08:00 – 17:00,
- 30. 12. 2025: 08:00 – 15:30,
- 31. 12. 2025: 08:00 – 12:00,
- 01. 01. 2026: zavřeno,
- 02. 01. 2026: zavřeno.
Daňové pokladny přijmou poslední hotovostní platby tohoto roku nejpozději v pondělí 15. prosince 2025. Od středy 17. prosince 2025 budou úplně zavřené a otevřou se znovu ve středu 7. ledna 2026. Během období vánočních svátků můžete hradit daňové povinnosti bezhotovostně převodem z bankovního účtu nebo prostřednictvím poštovní poukázky České pošty.
Pokud budete chtít vyřizovat během svátků svou daňovou agendu, informace a daňové formuláře během svátků budou k dispozici na webových stránkách finanční správy a na portálu MOJE daně, přes který online podáte daňová přiznání a dostanete se tu i ke svým osobním daňovým účtům. Přes portál můžete také sledovat stav svých žádostí či plateb.