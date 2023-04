Finanční správa zruší málo vytížené pobočky. Podrobný seznam zrušených poboček

Autor: isifa/Lidové noviny/FRANTISEK VLCEK

Finanční správa od 1. července 2023 zruší celkem 77 poboček finančních úřadů po celé ČR, které nejsou tak vytížené, jako ostatní. Jedná se o pobočky, které mají mizivou návštěvnost a fungují spíše jen jako podatelny. Velká většina z těchto poboček také funguje pouze dva dny v týdnu, kdy jsou v nich přítomni pouze dva zaměstnanci. Ministerstvo financí se tedy rozhodlo v rámci zefektivnění státní správy tyto pobočky zcela zrušit.





Vláda slíbila, že bude šetřit všude tam, kde je to možné, tedy především ve výdajích do nabobtnalé státní správy. Od mého příchodu na ministerstvo financí jsme v celém resortu zrušili téměř 1000 míst, především z důvodu rušení agend primárně v rámci Finanční správy. Letos pokračujeme snížením územních pracovišť finančních úřadů. Cílem je větší efektivita Finanční správy a samozřejmě i úspory pro stát v příštích třech letech ve výši až 150 milionů korun, to vše při zachování kvality a dostupnosti služeb finančních úřadů pro občany a firmy, uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura.





Seznam poboček FÚ zrušených k 1. 7. 2023

Územní pracoviště Finančního úřadu pro Středočeský kraj Územní pracoviště v Českém Brodě Územní pracoviště v Dobříši Územní pracoviště v Mnichově Hradišti Územní pracoviště v Neratovicích Územní pracoviště v Sedlčanech Územní pracoviště ve Voticích

Územní pracoviště Finančního úřadu pro Jihočeský kraj Územní pracoviště v Blatné Územní pracoviště v Dačicích Územní pracoviště v Kaplici Územní pracoviště v Milevsku Územní pracoviště v Soběslavi Územní pracoviště v Trhových Svinech Územní pracoviště v Třeboni Územní pracoviště v Týně nad Vltavou Územní pracoviště ve Vimperku Územní pracoviště ve Vodňanech

Územní pracoviště Finančního úřadu pro Plzeňský kraj Územní pracoviště v Blovicích Územní pracoviště v Horažďovicích Územní pracoviště v Horšovském Týně Územní pracoviště v Kralovicích Územní pracoviště v Nepomuku Územní pracoviště v Přešticích Územní pracoviště ve Stříbře Územní pracoviště v Sušici

Územní pracoviště Finančního úřadu pro Karlovarský kraj Územní pracoviště v Aši Územní pracoviště v Kraslicích Územní pracoviště v Mariánských Lázních Územní pracoviště v Ostrově

Územní pracoviště Finančního úřadu pro Ústecký kraj Územní pracoviště v Bílině Územní pracoviště v Libochovicích Územní pracoviště v Litvínově Územní pracoviště v Podbořanech

Územní pracoviště Finančního úřadu pro Liberecký kraj Územní pracoviště ve Frýdlantě Územní pracoviště v Jilemnici Územní pracoviště v Novém Boru Územní pracoviště v Tanvaldě Územní pracoviště v Železném Brodě

Územní pracoviště Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj Územní pracoviště v Broumově Územní pracoviště v Dobrušce Územní pracoviště ve Dvoře Králové nad Labem Územní pracoviště v Hořicích Územní pracoviště v Jaroměři Územní pracoviště v Kostelci nad Orlicí Územní pracoviště v Nové Pace Územní pracoviště v Novém Bydžově Územní pracoviště ve Vrchlabí

Územní pracoviště Finančního úřadu pro Pardubický kraj Územní pracoviště v Hlinsku Územní pracoviště v Holicích Územní pracoviště v Litomyšli Územní pracoviště v Moravské Třebové Územní pracoviště v Přelouči

Územní pracoviště Finančního úřadu pro Kraj Vysočina Územní pracoviště v Bystřici nad Pernštejnem Územní pracoviště v Humpolci Územní pracoviště v Chotěboři Územní pracoviště v Ledči nad Sázavou Územní pracoviště v Moravských Budějovicích Územní pracoviště v Náměšti nad Oslavou Územní pracoviště v Pacově Územní pracoviště v Telči

Územní pracoviště Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj Územní pracoviště v Bučovicích Územní pracoviště v Ivančičích Územní pracoviště v Mikulově Územní pracoviště v Moravském Krumlově Územní pracoviště ve Slavkově u Brna Územní pracoviště v Tišňově

Územní pracoviště Finančního úřadu pro Olomoucký kraj Územní pracoviště v Konici Územní pracoviště v Litovli

Územní pracoviště Finančního úřadu pro Moravskoslezký kraj Územní pracoviště v Bohumíně Územní pracoviště v Českém Těšíně Územní pracoviště ve Frýdlantě nad Ostravicí Územní pracoviště ve Fulneku Územní pracoviště v Hlučíně Územní pracoviště v Orlové

Územní pracoviště Finančního úřadu pro Zlínský kraj Územní pracoviště v Bystřici pod Hostýnem Územní pracoviště v Holešově Územní pracoviště v Luhačovicích Územní pracoviště ve Valašských Kloboukách

Dalším smyslem redukce územních pracovišť je zkvalitnění služeb Finanční správy poskytovaných veřejnosti tím, že odborné zaměstnance ze zrušených pracovišť využijeme na posílení našich stěžejních činností. Zároveň dosáhneme úspory veřejných prostředků a v neposlední řadě budeme účelně posilovat roli elektronické komunikace s veřejností, řekla generální ředitelka Finanční správy Simona Hornochová.

Finanční správa však plánuje vypomoct lidem, kteří potřebují podávat daňová přiznání, ve vytížených měsících, tedy nejvíce každoročně v lednu a v březnu. Úředníci finančních úřadů budou jezdit do menších měst, odkud je na pobočky úřadů daleko, aby daňová přiznání převzali, případně ještě i lidem poradili s vyplněním. Poprvé to tak finanční úřady provedly v letošním roce, kdy byli k dispozici v jednacích místnostech městských nebo obecních úřadů.

V současné době mají finanční úřady celkem 201 územních pracovišť, z toho 98 je tzv. řídících, která řídí ostatních 103 poboček. Z tohoto počtu celkem 56 míst pracovalo v režimu 2+2, to znamená 2 dny v týdnu s 2 pracovníky. Po reorganizaci zůstane celkem 124 územních pracovišť a zaměstnanci, kteří pracovali na zrušených místech, se přesunou na jiné pozice.