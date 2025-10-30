Měšec.cz  »  Finanční správa varuje před další vlnou podvodů. Na tyhle SMSky a e-maily si dejte pozor

Finanční správa varuje před další vlnou podvodů. Na tyhle SMSky a e-maily si dejte pozor

Monika Veselíková
30. 10. 2025
přidejte názor

Sdílet

Phishing, podvod Autor: Měšec.cz s využitím DALL-E

Finanční správa České republiky varuje veřejnost před další vlnou podvodných e-mailů a SMS, které se vydávají za oficiální komunikaci úřadu nebo Portálu občana. 

Falešné zprávy mohou obsahovat odkazy nebo QR kódy, které vedou na stránky, jež sice na první pohled vypadají jako oficiální portály veřejné správy, ve skutečnosti jde ale o podvod. Kyberšmejdi přitom využívají loga státních institucí a vylepšili i jazykové formulace, které v porovnání s minulostí působí poměrně důvěryhodně.

Zprávy jsou velmi věrohodné, proto apelujeme na občany, aby si jakýkoli podezřelý e-mail či SMS vždy ověřili, upozorňuje generální ředitelka Finanční správy ČR Simona Hornochová.

Jak podvodné zprávy poznat:

  • odesílatel není z oficiální domény – e-maily finanční správy mají vždy koncovku @fs.gov.cz,
  • text vyvolává časový tlak (např. „poslední upozornění“, „obnovte registraci“, „vyzvedněte přeplatek do 3 dnů“),
  • zpráva obsahuje odkazy nebo QR kódy směřující mimo oficiální weby státní správy,
  • zpráva může obsahovat pravopisné chyby nebo nesrovnalosti v názvech organizací,
  • často jde také o údajný malý dluh či přeplatek, aby uživatel reagoval bez ověření.
Ukázka podvodné SMS vydávající se za Finanční správu.

Ukázka podvodné SMS. Tato zpráva není od Finanční správy ČR. Odkaz vede na podvodnou doménu, která se pouze snaží napodobit oficiální stránky.

Autor: Finanční správa České republiky
Ukázka podvodného emailu, který se vydává za Finanční správu.

E-mail se tváří jako zpráva z Portálu občana a informuje o „daňovém přeplatku připraveném k vyplacení“. Obsahuje QR kód, který má údajně „přesměrovat na zabezpečený portál“. Ve skutečnosti však vede na podvodnou webovou stránku.

Autor: Finanční správa České republiky

Dalším typem podvodné zprávy může být email, které „měla“ odesílat ePodpora. Jde o phishingový útok s podvrženým odesílatelem a je doručován z této adresy „Finanční správa epodpora@fs.gov.cz“.

Finanční správa nikdy:

  • nezasílá odkazy pro platby nebo přihlášení do daňové služby,
  • nepožaduje zadání přihlašovacích údajů či bankovních dat prostřednictvím e-mailu nebo SMS,
  • nepoužívá hlasové automaty k vymáhání plateb,
  • neodesílá přílohy vyžadující zadávání citlivých údajů.
Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Čtěte dále

Nejžádanější

Aktuální kurzovní lístek - dne 31. 10. 2025

Dále u nás najdete

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Španělsko chce v Evropské unii navrhnout zrušení střídání času

OSVČ, za které platí pojištění stát, nemusí od 2026 hradit zálohy

DPD vám nově doručí balík do výdejního boxu GLS a naopak

Nové registry pro účely Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů

Už příští rok můžeme odhalovat Alzheimera z telefonu

Jaký je Ice Warp﻿, český konkurent Microsoft Office﻿ a Google Workspace﻿?

Cloud není žádný freestyle, říká Jan Knyttl ze SoftwareOne

KFC mlčí, veřejnost křičí. Pomůže jen otevřená kuchyně, tvrdí experti

Jak AI mění podobu IT infrastruktury: reálné zkušenosti

Prusa má novou větší 3D tiskárnu a umí tisknout silikon

Lidé e-maily skoro nečtou, většinu jich dnes otevírají boti

OZP stopla příspěvek na dentální hygienu kvůli velkému zájmu

Pečené čevabčiči s bramborami z jednoho pekáče

Český Mews se rozrůstá, kupuje americký DataChat

Badyán, hřebíček nebo skořice: Poznejte koření podle fotek

Roztroušená skleróza začíná často velmi nenápadně

Jsme digitálně zdraví? Jsme čím dál víc nemocní, trpí hlavně dívky

Říjnový státní svátek změní prodejní dobu. Otevřou jen někde

Konec zlatých časů. Růst mezd se zastavil, ale nároky rostou

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).