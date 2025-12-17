Měšec.cz  »  Finanční správa upozorní na chybně zdaněné hazardní výhry. Pokud napravíte chybu, vyhnete se pokutě

Finanční správa upozorní na chybně zdaněné hazardní výhry. Pokud napravíte chybu, vyhnete se pokutě

Gabriela Hájková
Včera
přidejte názor

Sdílet

newsimg-new-lupa-1.jpg Autor: Shutterstock

Finanční správa upozorní na chybně zdaněné hazardní výhry. Dotčení poplatníci budou moci svou chybu napravit bez nutnosti platit sankce nebo absolvovat kontrolu z finančního úřadu.

Projekt Daňové echo, jak se nástroj neformálního upozorňování na nedostatky v daních jmenuje, spouští finanční správa už po čtvrté. V rámci tohoto kola budou osloveni poplatníci, jejichž čistá výhra podle dostupných údajů v roce 2022 a 2023 přesáhla zákonný limit pro osvobození (v té době 1 mil. Kč). S upozorněním finanční správa zasílá poplatníkům také návodné příklady, jak výši čisté výhry stanovit.

Dlouhodobě prosazujeme postupy, které občanům usnadňují plnění jejich daňových povinností. Daňové echo je moderní nástroj správy daní, kdy cílem není represe, ale pomoc poplatníkům opravit chyby, aby se vyhnuli sankcím a zbytečným nákladům, vysvětlila Simona Hornochová, generální ředitelka Finanční správy ČR. Osobní dopis s upozorněním podle ní od finanční správy obdrží v rámci tohoto kola Daňového echa 93 poplatníků.

Finanční úřady začínají u drobnějších prohřešků řešit situaci výzvou k nápravě bez trestu Přečtěte si také:

Finanční úřady začínají u drobnějších prohřešků řešit situaci výzvou k nápravě bez trestu

Čistá výhra

Čistou výhrou označujeme rozdíl mezi celkovými výhrami a celkovými vklady v daném roce. Pokud čistá výhra přesáhne částku, která je ze zákona osvobozena od daně, vznikne povinnost podat daňové přiznání a tuto výhru zdanit.

Hranice pro osvobození se přitom posuzuje za každý druh hazardní hry samostatně. Pokud někdo hraje stejný druh hry u více provozovatelů, čisté výhry a ztráty se sčítají. Pokud naopak hraje během roku více druhů her, čisté výhry a ztráty z různých druhů her se nesčítají a nekompenzují. 

Vyhráli jste loni peníze? Možná musíte podat daňové přiznání. Vysvětlíme proč Přečtěte si také:

Vyhráli jste loni peníze? Možná musíte podat daňové přiznání. Vysvětlíme proč

První Daňové echo finanční správa zaměřila na chyby související s penzijním spořením za rok 2022. Oslovila takto 575 poplatníků, z nichž 357 následně podalo dodatečné přiznání (dobrovolně přiznáno 3,5 mil. Kč).

Daňové echo II bylo zaměřeno na nesprávné uplatnění slevy na manžela/manželku). Finanční úřady oslovily 3432 poplatníků, z nichž 2580 podalo dodatečné přiznání (dobrovolně přiznáno 48,8 mil. Kč).

Daňového echo III se opět zabývalo chybami souvisejícími s penzijním spořením, a to za zdaňovací období 2023 a 2024 (vyhodnocení proběhne během příštího roku).

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Google vylepšil živé překlady, už nejsou třeba Pixel Buds

Y Soft hledá vývojáře na počítačové vidění a AI

Notebook Tuxedo Gemini 17 Gen4 má grafiku Nvidia RTX 5070 Ti

Těžba dat versus strojové učení

Generace Z není akvarijní rybka. Co vědět o marketingu pro ni?

V Praze jídlo rozváží roboti. „Kurýři nebudou mít co žrát,“ zní na sítích

Moderátor zemřel kvůli nádoru, který se nepodařilo odhalit

Další změny v pracovnělékař­ských prohlídkách od 1. ledna 2026

Sleva, nebo iluze? Jak e-shopy počítají ceny na Black Friday

Brýle jako šperk, ne kompenzační pomůcka. Pavel má unikátní design

Bitcoin pro začátečníky: Jak bitcoiny bezpečně uložit

Rozhovor: Firmy se s kyberriziky naučily žít

Takto vypadá největší čip na světě

Šestnáct novinek ve Windows 11 umožňujících upravit nastavení

Rok 2025 nás přinutil žít s AI. Mozek ale nestíhá

České firmy pořád investují do kyberbezpečnosti málo

Inteligentní drony z Prahy létají v kouři a bez GPS

Co umí autonomní stroje v jihlavské nemocnici?

Zenbook Duo: elegán se dvěma displeji a několika kompromisy

Odhalte zákulisí výběru barvy roku, která ovlivňuje design a marketing

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).