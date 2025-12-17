Měšec.cz  »  Finanční správa upozorní na chybně zdaněné hazardní výhry. Pokud napravíte chybu, vyhnete se pokutě

Finanční správa upozorní na chybně zdaněné hazardní výhry. Pokud napravíte chybu, vyhnete se pokutě

Gabriela Hájková
Dnes
Autor: Shutterstock

Finanční správa upozorní na chybně zdaněné hazardní výhry. Dotčení poplatníci budou moci svou chybu napravit bez nutnosti platit sankce nebo absolvovat kontrolu z finančního úřadu.

Projekt Daňové echo, jak se nástroj neformálního upozorňování na nedostatky v daních jmenuje, spouští finanční správa už po čtvrté. V rámci tohoto kola budou osloveni poplatníci, jejichž čistá výhra podle dostupných údajů v roce 2022 a 2023 přesáhla zákonný limit pro osvobození (v té době 1 mil. Kč). S upozorněním finanční správa zasílá poplatníkům také návodné příklady, jak výši čisté výhry stanovit.

Dlouhodobě prosazujeme postupy, které občanům usnadňují plnění jejich daňových povinností. Daňové echo je moderní nástroj správy daní, kdy cílem není represe, ale pomoc poplatníkům opravit chyby, aby se vyhnuli sankcím a zbytečným nákladům, vysvětlila Simona Hornochová, generální ředitelka Finanční správy ČR. Osobní dopis s upozorněním podle ní od finanční správy obdrží v rámci tohoto kola Daňového echa 93 poplatníků.

Čistá výhra

Čistou výhrou označujeme rozdíl mezi celkovými výhrami a celkovými vklady v daném roce. Pokud čistá výhra přesáhne částku, která je ze zákona osvobozena od daně, vznikne povinnost podat daňové přiznání a tuto výhru zdanit.

Hranice pro osvobození se přitom posuzuje za každý druh hazardní hry samostatně. Pokud někdo hraje stejný druh hry u více provozovatelů, čisté výhry a ztráty se sčítají. Pokud naopak hraje během roku více druhů her, čisté výhry a ztráty z různých druhů her se nesčítají a nekompenzují. 

První Daňové echo finanční správa zaměřila na chyby související s penzijním spořením za rok 2022. Oslovila takto 575 poplatníků, z nichž 357 následně podalo dodatečné přiznání (dobrovolně přiznáno 3,5 mil. Kč).

Daňové echo II bylo zaměřeno na nesprávné uplatnění slevy na manžela/manželku). Finanční úřady oslovily 3432 poplatníků, z nichž 2580 podalo dodatečné přiznání (dobrovolně přiznáno 48,8 mil. Kč).

Daňového echo III se opět zabývalo chybami souvisejícími s penzijním spořením, a to za zdaňovací období 2023 a 2024 (vyhodnocení proběhne během příštího roku).

