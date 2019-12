 »   »  Finanční správa spouští od roku 2020 elektronické dražby v dalších krajích ČR

Lenka Kašparová

Finanční správa od 1. ledna 2020 spustí elektronické dražby v dalších čtyřech krajích. Během měsíce února se k nim pak přidají zbývající kraje. Dosud jsou elektronické dražby dostupné jen přes aplikaci Elektronických dražeb (APED) v rámci finančních úřadů Středočeského kraje. Současně finanční správa zavádí elektronický způsob ověření identity uživatelů, kteří mají v úmyslu si zařídit uživatelský účet. Ten si mohou založit jak fyzické, tak právnické osoby.

Postupné spuštění aplikace elektronických dražeb je naplánováno ve třech fázích:

Datum Kraj 1. 1. 2020 Královéhradecký, Pardubický, Moravskoslezský, Olomoucký 1. 2. 2020 Jihomoravský, Vysočina, Zlínský, Plzeňský, Karlovarský, Jihočeský 15. 2. 2020 Ústecký, Liberecký, Praha

Pro zřízení účtu už nebude nutné se osobně dostavit na územní pracoviště finančního úřadu. Nový způsob elektronického ověření identity spočívá v zaslání žádosti o ověření identity prostřednictvím aplikace Elektronické podání (EPO) s připojeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím přihlášení se do datové schránky, uvádí generální ředitelka Finanční správy ČR Tatjana Richterová.

Další novinkou je, že po vyplnění registračního formuláře vám vygeneruje APED .xml soubor a budete přesměrováni do aplikace EPO – obecná písemnost. Pak se z EPO odešle vaše žádost o ověření identity, ke které s připojí vygenerovaný .xml soubor. Žádost bude vyřízena elektronicky do 10 pracovních dnů a v případě kladného výsledku, obdržíte e-mail s přihlašovacími údaji pro první přihlášení do APED.

Daňová exekuce prodejem zbavených movitých a nemovitých věcí je jedním ze způsobů vymáhání daňových nedoplatků. Finanční správa má ve svém vlastnictví auta, pozemky i stavby dlužníků. První nabídky elektronických dražeb byly uveřejněny už v měsíci září. Podmínky a postup pro elektronické dražby jsou k dispozici na stránkách Finanční správy. Aplikace APED není podporována webovým prohlížečem Internet Explorer.