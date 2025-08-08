Měšec.cz  »  Finanční správa plánuje koupit administrativní komplex za 2,5 mld. Kč a sloučit pražské úřady

Finanční správa plánuje koupit administrativní komplex za 2,5 mld. Kč a sloučit pražské úřady

Monika Veselíková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Podnikani - kancelar - stehovani Autor: Lupa.cz s využitím DALL-E

Díky sloučení pražských pracovišť by mohlo Generální finanční ředitelství snížit náklady na jejich údržbu a provoz o zhruba 33 mil. Kč ročně.

Aktuálně finanční správa v Praze využívá několik objektů, ve kterých sídlí územní pracoviště finančních úřadů a jednotlivé útvary Generálního finančního ředitelství. Většina z těchto budov je ale zastaralá, energeticky neúsporná a vyžaduje nákladnou údržbu. Navíc se nachází na různých adresách, což podle GFŘ ztěžuje organizaci práce a snižuje komfort služeb pro veřejnost.

GFŘ nyní proto uvažuje o koupi administrativního komplexu Harfa Business Center na Praze 9. Podle znaleckého posudku byla cena komplexu stanovená na 2,5 mld. Kč bez DPH.

Naší vizí je budovat moderní, efektivní a vstřícnou instituci. Nová budova Harfa není jen změnou adresy, ale odpovědným investičním rozhodnutím státu, které přináší výrazné provozní úspory a důstojné zázemí pro veřejnost i zaměstnance. V důsledku historické zátěže způsobené nedostatkem prostředků na údržbu a opravy budov a podmínkami v minulosti sjednaných nájemních vztahů může být finanční návratnost plánované investice velmi rychlá, uvedla generální ředitelka Finanční správy ČR Simona Hornochová.

Díky novým prostorám má dojít ke snížení nákladů na provoz a údržbu stávajících pracovišť finanční správy přibližně na polovinu, což představuje úsporu 33 mil. Kč ročně. Další úsporu má přinést eliminace nákladů na komerční nájmy ve výši 61 mil. Kč za rok a nutných investic do oprav budov ve výši 526 mil. Kč. Návratnost investice v úrovni bez DPH tak GFŘ odhaduje na 11 let.

Záměr nyní musí Generální finanční ředitelství spolu s Ministerstvem financí předložit Vládní dislokační komisi. Pokud dostanou zelenou, budou se jednotlivá pracoviště finančních úřadů a GFŘ stěhovat postupně – po provedení nezbytných úprav jednotlivých pater budovy Harfa Business Center a s ohledem na provozní možnosti a výpovědní dobu stávajících nájemních smluv.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Nejžádanější

Kvíz týdne

Když se místo na banány stála fronta na burgery. Jaký byl příchod světových značek do Česka?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Aktuální kurzovní lístek - dne 8. 8. 2025

Dále u nás najdete

Slyšeli jste o integračním sociálním podniku?

Firmy se obávají spolehlivosti a kvality vlastních dat

Adastru s českými kořeny přezvala globální skupina Carlyle

Krize technologického průmyslu pokračuje i kvůli AI

Zmrzlináři na vlně inovací: Nejen dubajská čokoláda, ale i tradice

Online psychoterapie bez čekání. Přispět mohou zdravotní pojišťovny

Eset se připojuje k Europolu v boji proti mezinárodní kyberkriminalitě

Chcete své podnikání na sítích zviditelnit? Tak buďte sami sebou

Přemýšlíte, zda se vyplatí účast na nemocenském pojištění?

AI urychluje a vylepšuje kyberútoky. Jak se bránit?

Nefušují do kryptoměn ani AI, přesto rostou jako diví

Lidl potichu zdražil bedýnky s ovocem a zeleninou

Magenta AI: T-Mobile spouští vlastní umělou inteligenci

10 aut, která jste na našich ulicích nevídali každý den

Neumím programovat, ale za pár dní jsem s AI vytvořila dvě aplikace

Truhlářské řemeslo zdědil, ale postavil ho na saunování

Nejlepší potraviny? Třeba okurky bez cukru a mattonka s mangem

Spotify opět zvyšuje ceny předplatného

Přehled daňových povinností do konce léta

Teplá voda s citronem metabolismus nezrychlí

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).