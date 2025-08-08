Finanční správa plánuje koupit administrativní komplex za 2,5 mld. Kč a sloučit pražské úřady

Díky sloučení pražských pracovišť by mohlo Generální finanční ředitelství snížit náklady na jejich údržbu a provoz o zhruba 33 mil. Kč ročně.
Aktuálně finanční správa v Praze využívá několik objektů, ve kterých sídlí územní pracoviště finančních úřadů a jednotlivé útvary Generálního finančního ředitelství. Většina z těchto budov je ale zastaralá, energeticky neúsporná a vyžaduje nákladnou údržbu. Navíc se nachází na různých adresách, což podle GFŘ ztěžuje organizaci práce a snižuje komfort služeb pro veřejnost.
GFŘ nyní proto uvažuje o koupi administrativního komplexu Harfa Business Center na Praze 9. Podle znaleckého posudku byla cena komplexu stanovená na 2,5 mld. Kč bez DPH.
Naší vizí je budovat moderní, efektivní a vstřícnou instituci. Nová budova Harfa není jen změnou adresy, ale odpovědným investičním rozhodnutím státu, které přináší výrazné provozní úspory a důstojné zázemí pro veřejnost i zaměstnance. V důsledku historické zátěže způsobené nedostatkem prostředků na údržbu a opravy budov a podmínkami v minulosti sjednaných nájemních vztahů může být finanční návratnost plánované investice velmi rychlá, uvedla generální ředitelka Finanční správy ČR Simona Hornochová.
Díky novým prostorám má dojít ke snížení nákladů na provoz a údržbu stávajících pracovišť finanční správy přibližně na polovinu, což představuje úsporu 33 mil. Kč ročně. Další úsporu má přinést eliminace nákladů na komerční nájmy ve výši 61 mil. Kč za rok a nutných investic do oprav budov ve výši 526 mil. Kč. Návratnost investice v úrovni bez DPH tak GFŘ odhaduje na 11 let.
Záměr nyní musí Generální finanční ředitelství spolu s Ministerstvem financí předložit Vládní dislokační komisi. Pokud dostanou zelenou, budou se jednotlivá pracoviště finančních úřadů a GFŘ stěhovat postupně – po provedení nezbytných úprav jednotlivých pater budovy Harfa Business Center a s ohledem na provozní možnosti a výpovědní dobu stávajících nájemních smluv.