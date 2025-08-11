Finanční správa nabídne lidem zabavené zlato. Tyhle šperky si můžete koupit v dražbě

Finanční správa koncem srpna nabídne v dražbě zlaté šperky. Půjde o více než 2000 ks šperků v hodnotě pohybující se dle odhadů kolem 43 mil. Kč (celkem jde o 15 kilogramů zlata o ryzosti od 14 do 21 karátů).
Zabavené zlaté šperky byly dováženy tuzemskou společností z Turecka a z následného fingovaného prodeje do jiného členského státu byla krácena daň z přidané hodnoty. Díky bleskové spolupráci s Celní správou ČR došlo nejen k zabavení předmětných šperků, ale následně i k dopadení pachatelů, na které byla podána obžaloba, informoval ředitel Finančního úřadu pro hlavní město Prahu Václav Žemlička.
Do prodeje se šperky dostanou v deseti elektronických dražbách pro veřejnost, které ve středu 27. 8. 2025 spustí Finanční úřad pro hlavní město Prahu prostřednictvím Aplikace elektronických dražeb (APED). Dražby budou ukončeny ve čtvrtek 28. 8. 2025.
V Aplikaci elektronických dražeb finanční správa prodává movitý i nemovitý majetek. Veřejnost na tomto portálu může sledovat aktuální dražby, podávat nabídky a spravovat svou účast v dražbách. Registraci provedete vyplněním žádosti a ověřením identity (např. datovou schránkou nebo bankovní identitou, ověřit identitu je ale možné i osobně na územním pracovišti finančního úřadu).
Po loňském úspěchu, kdy Finanční úřad pro hlavní město Prahu vydražil celkem 13 kilogramů zlatých předmětů, nabídne tento úřad ke konci srpna v netradiční dražbě ještě větší objem. Majetek v odhadované hodnotě téměř 43 milionů korun pochází z exekučního řízení navazujícího na rozsáhlou kontrolní akci, která odhalila krácení DPH, vysvětlil mluvčí Finanční správy ČR Patrik Madle.
Informace k dražbám a jejich přehled najdete na webu finanční správy.