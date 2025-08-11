Měšec.cz  »  Finanční správa nabídne lidem zabavené zlato. Tyhle šperky si můžete koupit v dražbě

Finanční správa nabídne lidem zabavené zlato. Tyhle šperky si můžete koupit v dražbě

Gabriela Hájková
11. 8. 2025
zlato, investice, investování, úspory, drahé kovy, mince Autor: Shutterstock

Finanční správa koncem srpna nabídne v dražbě zlaté šperky. Půjde o více než 2000 ks šperků v hodnotě pohybující se dle odhadů kolem 43 mil. Kč (celkem jde o 15 kilogramů zlata o ryzosti od 14 do 21 karátů).

Zabavené zlaté šperky byly dováženy tuzemskou společností z Turecka a z následného fingovaného prodeje do jiného členského státu byla krácena daň z přidané hodnoty. Díky bleskové spolupráci s Celní správou ČR došlo nejen k zabavení předmětných šperků, ale následně i k dopadení pachatelů, na které byla podána obžaloba, informoval ředitel Finančního úřadu pro hlavní město Prahu Václav Žemlička.

Finanční správa bude v online dražbách prodávat zabavené zlaté šperky

Do prodeje se šperky dostanou v deseti elektronických dražbách pro veřejnost, které ve středu 27. 8. 2025 spustí Finanční úřad pro hlavní město Prahu prostřednictvím Aplikace elektronických dražeb (APED). Dražby budou ukončeny ve čtvrtek 28. 8. 2025.

Finanční správa bude v online dražbách prodávat zabavené zlaté šperky

V Aplikaci elektronických dražeb finanční správa prodává movitý i nemovitý majetek. Veřejnost na tomto portálu může sledovat aktuální dražby, podávat nabídky a spravovat svou účast v dražbách. Registraci provedete vyplněním žádosti a ověřením identity (např. datovou schránkou nebo bankovní identitou, ověřit identitu je ale možné i osobně na územním pracovišti finančního úřadu).

Finanční správa bude v online dražbách prodávat zabavené zlaté šperky

Po loňském úspěchu, kdy Finanční úřad pro hlavní město Prahu vydražil celkem 13 kilogramů zlatých předmětů, nabídne tento úřad ke konci srpna v netradiční dražbě ještě větší objem. Majetek v odhadované hodnotě téměř 43 milionů korun pochází z exekučního řízení navazujícího na rozsáhlou kontrolní akci, která odhalila krácení DPH, vysvětlil mluvčí Finanční správy ČR Patrik Madle

Informace k dražbám a jejich přehled najdete na webu finanční správy.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

