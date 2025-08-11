Měšec.cz  »  Finanční správa nabídne lidem zabavené zlato. Tyhle šperky si můžete koupit v dražbě

Finanční správa nabídne lidem zabavené zlato. Tyhle šperky si můžete koupit v dražbě

Gabriela Hájková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

zlato, investice, investování, úspory, drahé kovy, mince Autor: Shutterstock

Finanční správa koncem srpna nabídne v dražbě zlaté šperky. Půjde o více než 2000 ks šperků v hodnotě pohybující se dle odhadů kolem 43 mil. Kč (celkem jde o 15 kilogramů zlata o ryzosti od 14 do 21 karátů).

Zabavené zlaté šperky byly dováženy tuzemskou společností z Turecka a z následného fingovaného prodeje do jiného členského státu byla krácena daň z přidané hodnoty. Díky bleskové spolupráci s Celní správou ČR došlo nejen k zabavení předmětných šperků, ale následně i k dopadení pachatelů, na které byla podána obžaloba, informoval ředitel Finančního úřadu pro hlavní město Prahu Václav Žemlička.

Finanční správa bude v online dražbách prodávat zabavené zlaté šperky

zlaté šperky zabavené finanční správou

Autor: Finanční správa ČR

Do prodeje se šperky dostanou v deseti elektronických dražbách pro veřejnost, které ve středu 27. 8. 2025 spustí Finanční úřad pro hlavní město Prahu prostřednictvím Aplikace elektronických dražeb (APED). Dražby budou ukončeny ve čtvrtek 28. 8. 2025.

Finanční správa bude v online dražbách prodávat zabavené zlaté šperky

zlaté šperky zabavené finanční správou

Autor: Finanční správa ČR

V Aplikaci elektronických dražeb finanční správa prodává movitý i nemovitý majetek. Veřejnost na tomto portálu může sledovat aktuální dražby, podávat nabídky a spravovat svou účast v dražbách. Registraci provedete vyplněním žádosti a ověřením identity (např. datovou schránkou nebo bankovní identitou, ověřit identitu je ale možné i osobně na územním pracovišti finančního úřadu).

Finanční správa bude v online dražbách prodávat zabavené zlaté šperky

zlaté šperky zabavené finanční správou

Autor: Finanční správa ČR

Po loňském úspěchu, kdy Finanční úřad pro hlavní město Prahu vydražil celkem 13 kilogramů zlatých předmětů, nabídne tento úřad ke konci srpna v netradiční dražbě ještě větší objem. Majetek v odhadované hodnotě téměř 43 milionů korun pochází z exekučního řízení navazujícího na rozsáhlou kontrolní akci, která odhalila krácení DPH, vysvětlil mluvčí Finanční správy ČR Patrik Madle

Informace k dražbám a jejich přehled najdete na webu finanční správy.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

Témata:

Nejžádanější

Kvíz týdne

Když se místo na banány stála fronta na burgery. Jaký byl příchod světových značek do Česka?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Aktuální kurzovní lístek - dne 8. 8. 2025

Dále u nás najdete

Děti, nehody a úrazy. Kdo za ně odpovídá a jak je pojistit?

Stál si za svým a stát mu doplatil čtvrt milionu korun

CSR podporuje dlouhodobé dobré vztahy se zaměstnanci

Adrenalin jako byznys: Lanová centra se rozmáhají

Online psychoterapie bez čekání. Přispět mohou zdravotní pojišťovny

Chcete pomáhat těm, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých?

Češi už v obchodech většinou platí digitálně

Nefušují do kryptoměn ani AI, přesto rostou jako diví

Přemýšlíte, zda se vyplatí účast na nemocenském pojištění?

Programovat roboty netřeba. Češi ty tovární učí práci odkoukat

GPT-5 je tady. je lepší a méně halucinuje

Geniální umělec se narodil jako nemanželské dítě

Za ticho, přírodu a pohodlí si lidé rádi připlatí. Glamping frčí

AI urychluje a vylepšuje kyberútoky. Jak se bránit?

Papír stále neumírá. Jak vypadá moderní firemní tisk v digitální době

Příliš mladí na rakovinu? Lékaři častěji řeší nemoc u lidí pod 50 let

Chcete své podnikání na sítích zviditelnit? Tak buďte sami sebou

Truhlářské řemeslo zdědil, ale postavil ho na saunování

Co dělá ransomware s psychikou lidí? Vyvolává úzkost i výčitky

Tomáš Havryluk: Slyším, jak ve zdravotnictví praskají ledy

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).