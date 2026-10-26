Finanční šmejdi to budou mít těžší. Novela více ochrání podnikatele před dluhovou spirálou

Ministerstvo financí plánuje zvýšit ochranu OSVČ při problémech se splácením podnikatelských úvěrů. Vyplývá to z novelizace, která je nyní v připomínkovém řízení. Návrh má posílit ochranu živnostníků a dalších podnikajících fyzických osob, aby se při dlouhodobém prodlení kvůli nepřiměřeným sankcím a dalším platbám nedostali do dluhové spirály.
Nepodnikající občany, kteří si sjednávají spotřebitelské úvěry, české zákony chrání, protože předpokládají, že jsou vůči poskytovatelům úvěrů v informační a vyjednávací nevýhodě. Na podnikající fyzické osoby se ale nyní při sjednávání podnikatelských úvěrů stejná ochrana nevztahuje. Podle resortu financí ale ve výrazně slabším postavení vůči poskytovatelům úvěrů mohou být i drobní podnikatelé.
Poznatky z praxe ukazují, že drobní podnikatelé, např. OSVČ, mohou být při sjednávání úvěrových smluv, zejména s profesionálními poskytovateli finančních služeb, vystaveny obdobné informační asymetrii, nerovnému vyjednávacímu postavení a omezené možnosti ovlivnit obsah smluvních podmínek stejně jako spotřebitelé. Přestože jim právní řád již poskytuje ochranu v podobě omezení plateb souvisejících s prodlením a některých ochranných institutů občanského zákoníku, jejich aplikace v praxi nemusí být dostatečně účinná. S tím pak souvisí otázka, zda je současná právní úprava ochrany fyzických osob v postavení dlužníků v úvěrových vztazích, včetně fyzických osob podnikajících, dostatečná, případně zda by v určitých situacích nebylo vhodné některé instituty ochrany spotřebitele rozšířit i na tuto skupinu osob, uvádí autoři návrhu v důvodové zprávě.
Návrh v připomínkovém řízení tak upraví pravidla v situaci, kdy věřitel kvůli prodlení dlužníka se splácením tzv. zesplatní úvěr – tedy požaduje vrácení celé částky najednou. Přesněji novela rozšíří zákaz zesplatnění budoucích úroků za celé zbývající období, který dnes platí u klasických spotřebitelských úvěrů, také na podnikající fyzické osoby. Věřitelé tak budou moci při zesplatnění dluhu požadovat jen nesplacenou jistinu, tedy jen to, co zbývá uhradit do částky, kterou si podnikatel půjčil. Úroky z dluhu by nabíhaly postupně až do splacení celé jistiny, věřitel by je nemohl chtít předem, ani z nich následně ještě účtovat úroky z prodlení. Tato úprava má platit pro úvěry a peněžité zápůjčky, nebude se naopak vztahovat např. na leasing, a nebude se týkat ani firem a dalších právnických osob.
V praxi by to znamenalo, že pokud podnikateli zbývá splatit jistinu 100 000 korun a úroky do konce splácení jsou dalších 50 000 korun, věřitel dnes může při zesplatnění požadovat okamžitě všech 150 000 korun. Nově by mohl ihned požadovat pouze nesplacenou jistinu ve výši 100 000 korun, vysvětlilo na konkrétním příkladu ministerstvo financí ve své zprávě.
Pravidlo tak doplní úpravu omezení sankcí a dalších plateb, které mohou věřitelé požadovat při delším prodlení fyzické osoby, jež je od roku 2020 ukotveno v zákoně o spotřebitelském úvěru (§ 122 odst. 5) a vztahuje se i na fyzické osoby, které nejsou spotřebiteli. Jak však důvodová zpráva upozorňuje, v tomto případě nejde o obecné rozšíření spotřebitelské ochrany na podnikatele, ale o dílčí mechanismus chránící podnikající fyzické osoby před dopady dlouhodobého prodlení.
Další část chystané novely omezí sankční platby při dlouhodobém prodlení dlužníka (tj. trvajícím déle než 90 dnů), se splácením peněžité zápůjčky nebo úvěru a umožní věřitelům chtít po podnikajících fyzických osobách jen vymezené typy plateb do stanoveného limitu.
V důsledku toho dojde ke zpřísnění pravidel pro notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti, které v praxi dnes umožňují rychlé vymáhání dluhu.
V některých případech tento nástroj zneužívali finanční šmejdi tak, že dlužníka při sepsání zápisu zastupoval na základě plné moci přímo věřitel. Člověk proto nemusel být řádně poučen o závažných důsledcích svého závazku a někdy ani nemusel vědět, že takový zápis vznikl, vysvětluje ministerstvo s tím, že nově bude muset být dlužník při jeho sepisování osobně přítomen a zápis bude moci vzniknout jen přímo před notářem. Ten mu při té příležitosti vysvětlí, k čemu se dlužník zavazuje a co hrozí, když nebude splácet. Změny tak mají snížit riziko, že se zadlužený dostane bez přiměřeného poučení o rizicích rychle do exekuce, která může vést i ke ztrátě nemovitosti.
Účinnost zákona je navrhována od 1. ledna 2028. Nová pravidla se mají vztahovat na smlouvy uzavřené až po tomto datu.
Připomeňme, že od února příštího roku má začít platit další novela spotřebitelského úvěru, která – tentokrát jen pro nepodnikající fyzické osoby zavede řadu dalších opatření zvyšujících ochranu dlužníků. Jednou z nejvýraznějších změn jsou např. tzv. úrokové stropy.