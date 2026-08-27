Měšec.cz

Finanční skupina Partners čelila kybernetickému útoku. Banka zasažena nebyla

Monika Veselíková
Dnes
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kyberútok, hacker, krádež, internet, počítač, útočník, kyber Autor: Shutterstock
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Finanční skupina Partners čelila kybernetickému útoku, který zasáhl poradenskou společnost Partners Financial Services, pojišťovnu Simplea, penzijní společnost Rentea, Partners investiční společnost a slovenskou poradenskou společnost Simplea Financial Services.

Partners Banka ani její bankovní systémy podle vyjádření skupiny zasaženy nebyly. Finance klientů jsou v bezpečí a provoz dotčených firem nebyl přerušen. Služby zůstávají funkční, případně s drobnými omezeními, ubezpečuje mluvčí skupiny Tereza Píchalová.

Partners nyní analyzuje přesný rozsah útoku a zjišťuje, jakých kategorií údajů se útok mohl dotknout. Klienty o události postupně informuje.

Bezpečnost klientů a jejich financí je pro nás absolutní prioritou. Celou situaci řešíme s maximální prioritou, spolupracujeme s interními i externími bezpečnostními specialisty a informujeme příslušné instituce i klienty, komentoval situaci Petr Borkovec, generální ředitel finanční skupiny Partners.

Podle společnosti jde o první incident tohoto rozsahu za téměř dvacet let jejího působení. Společnosti o něm informovaly příslušné dohledové orgány a dotčené osoby a zároveň podaly trestní oznámení na Policii České republiky.

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Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

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