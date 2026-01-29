Měšec.cz  »  Finanční ředitelkou Raiffeisenbank je nově Sabine Abfalter

Finanční ředitelkou Raiffeisenbank je nově Sabine Abfalter

Monika Veselíková
Dnes
Sabine Abfalter střídá na postu finanční ředitelky Kamilu Makhmudovou a zároveň se stává novou členkou boardu Raiffeisenbank. 

Abfalter svou kariéru zahájila ve společnosti PwC, kde se specializovala na audit bank a regulatorní projekty. V PwC postupně zastávala manažerské i partnerské pozice v Rakousku a Německu a podílela se na budování poradenských týmů zaměřených na kapitálové trhy, účetnictví a finance. 

Do bankovního managementu přešla v roce 2021, od roku 2022 působila jako Group Chief Financial Officer. Na této pozici odpovídala za oblasti účetnictví, finančního reportingu, controllingu, daní, správu finančních prostředků a likvidity nebo řízení úvěrového portfolia.

Vedle výkonné role je Abfalter také členkou dozorčích rad několika finančních institucí v Rakousku a regionu střední Evropy, certifikovanou auditorkou a daňovou poradkyní, členkou Rakouské komory auditorů a daňových poradců.

Předchůdkyně Abfalter Kamila Makhmudová působila na pozici CFO od prosince 2021. O jejím dalším profesním směřování tisková zpráva banky neinformovala.

Klienti Raiffeisenbank mohou svým dětem založit konto kompletně online přes mobilní aplikaci

Klienti Raiffeisenbank mohou svým dětem založit konto kompletně online přes mobilní aplikaci

