Finanční ředitelkou Raiffeisenbank je nově Sabine Abfalter

Monika Veselíková
Dnes
Sabine Abfalter střídá na postu finanční ředitelky Kamilu Makhmudovou a zároveň se stává novou členkou boardu Raiffeisenbank. 

Abfalter svou kariéru zahájila ve společnosti PwC, kde se specializovala na audit bank a regulatorní projekty. V PwC postupně zastávala manažerské i partnerské pozice v Rakousku a Německu a podílela se na budování poradenských týmů zaměřených na kapitálové trhy, účetnictví a finance. 

Do bankovního managementu přešla v roce 2021, od roku 2022 působila jako Group Chief Financial Officer. Na této pozici odpovídala za oblasti účetnictví, finančního reportingu, controllingu, daní, správu finančních prostředků a likvidity nebo řízení úvěrového portfolia.

Vedle výkonné role je Abfalter také členkou dozorčích rad několika finančních institucí v Rakousku a regionu střední Evropy, certifikovanou auditorkou a daňovou poradkyní, členkou Rakouské komory auditorů a daňových poradců.

Předchůdkyně Abfalter Kamila Makhmudová působila na pozici CFO od prosince 2021. O jejím dalším profesním směřování tisková zpráva banky neinformovala.

