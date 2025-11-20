Měšec.cz  »  Finance v Provident Financial nově řídí Martin Navrátil

Finance v Provident Financial nově řídí Martin Navrátil

Monika Veselíková
Dnes
Finanční ředitel Autor: Depositphotos
Finanční ředitel

Poskytovatel nebankovních úvěrů Provident Financial ČR dnes oznámil změnu na pozici finančního ředitele.

Do Provident Financial přichází Martin Navrátil s více jak 25 lety zkušeností z bankovního i nebankovního sektoru. Po studiu na pražské VŠE začal svou kariéru v PWC, poté se přesunul do bankovního sektoru. V KBC Group, Telenor Banka nebo Home Creditu působil v různých rolích, jako finanční ředitel, ale i ředitel řízení rizik nebo předseda představenstva. 

V minulosti také budoval první plně digitální banku na Balkáně, spolupracoval ale i s českými start-upy jako Pilulka či Resistant.ai. Žil a pracoval v Bruselu, Srbsku ale také v Indii.

Portrét muže v tmavém obleku.

Finanční ředitel Provident Financial ČR Martin Navrátil.

Autor: Provident Financial s.r.o.

V Providentu bude Navrátil zodpovědný za zefektivnění finančních toků a zajištění stabilní finanční výkonnosti. Těším se na novou výzvu ve společnosti, pro kterou je důležitá finanční inkluze. Nebankovní sektor má dlouhodobě důležitou roli na finančním trhu v rozšiřování dostupnosti financování mezi všechny vrstvy společnosti. Jsem nadšený, že je Provident velká mezinárodní společnost umožňující čerpání znalostí ze zahraničí a jejich aplikaci na české legislativní podmínky, řekl ke své nové funkci Navrátil.

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

