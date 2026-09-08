Fandíte-li pražské burze, můžete si nyní koupit nové ETF navázané na její nejvýznamnější tituly

ETF (Exchange Traded Fund) je typ investičního fondu, který se obchoduje na burze jako akcie. Jde o cenné papíry, jejichž hodnota kopíruje vývoj hodnoty podkladového aktiva, typicky akciového indexu.
Investoři nyní mohou vložit peníze do všech nejvýznamnějších titulů pražské burzy najednou. Od 7. září se totiž nově obchoduje WOOD PX ETF, které je na pražskou burzu navázané.
ETF, které vzniklo ve spolupráci investiční skupiny WOOD & Company a Burzy cenných papírů Praha, pasivně kopíruje hlavní index pražské burzy PX, který v současnosti obsahuje 14 titulů. Nové ETF jich zahrnuje deset s tím, že jde o největší společnosti pražské burzy, které tvoří 98 % objemu všech akciových obchodů.
Zařazeny jsou s různou vahou, která se bude v rámci rebalancingu indexu každý kvartál upravovat:
- 20 % ČEZ,
- 20 % Erste Group Bank,
- 17,8 % Komerční banka,
- 13,8 % Vienna Insurance Group,
- 13,5 % Moneta Money Bank,
- 14,9 % ostatní (CSG: 5 %, COLT CZ Group: 4,7 %, Philip Morris: 2,7 %, Doosan Škoda Power: 1 %, Kofola ČeskoSlovensko: 0,8 %, hotovost 0,7 %.)
Po ETF, které umožní expozici na hlavní index pražské burzy, volali investoři už řadu let. Jsme proto rádi, že právě WOOD & Company jako jeden z nejvýznamnějších hráčů středoevropského regionu může tuto alternativu nyní nabídnout. Nastavit parametry produktu tak, aby dávaly smysl všem zúčastněným stranám, nebyl jednoduchý proces. Nejnáročnější byla především technická stránka obchodování a vypořádání cenných papírů, popsal Vladimír Jaroš, partner a generální ředitel WOOD & Company s tím, že na projektu se začalo pracovat počátkem letošního roku a intenzivní část příprav produktu trvala šest měsíců.
WOOD PX ETF je akumulační. Znamená to, že dividendové výnosy společností v portfoliu se investorům nevyplácejí, ale fond je rovnou automaticky reinvestuje zpět. ETF se obchoduje v českých korunách a dá se nakupovat už od tisícovky u obchodníků s cennými papíry. Roční nákladovost fondu (TER) činí 0,20 %. (ETF zaměřené na rakouský trh má podle společnosti WOOD & Co. v dostupném srovnání TER 0,32 %, ETF na italský a portugalský trh 0,35 %, belgický a irský 0,50 %, řecký 0,55 % a polský 0,74 %.)
Pro pražskou burzu jde o milník, na který jsme čekali prakticky dvě dekády. WOOD PX ETF významně rozšiřuje nabídku investičních nástrojů a věříme, že má potenciál přivést k nám na burzu nové investory jak z řad retailu, tak zahraničních institucí. Drobným investorům nabízí jednoduchou možnost, jak získat expozici na český akciový trh a zároveň rozložit riziko mezi více titulů prostřednictvím jedné investice namísto nákupu jednotlivých akcií. Věřím, že své místo si najde i v rámci investičního režimu DIP nebo v portfoliích penzijních fondů, okomentoval novinku také Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha.
Český akciový trh v posledních letech silně roste. Průměrné roční tempo růstu indexu PX (CAGR) dosáhlo za posledních sedm let 14,5 %. Minulý rok hlavní index pražské burzy PX předvedl silný růst o 52,6 %, v roce 2024 šlo o 24,5 % a v roce 2023 o 17,7 %.
Rok 2025 je pro něj druhým nejlepším v historii a nejlepší od roku 2004. Včetně dividend bylo zhodnocení +61,34 %. Celkový zobchodovaný objem podstatně nabobtnal. O desítky procent se zvýšilo obchodování na každé emisi, uvedl před časem ekonom z Komerční banky Bohumil Trampota s tím, že nejvyšší podíl na celkovém objemu měl přitom loni ČEZ a Erste Group následovaná Komerční bankou. Na rekordech loni skončily i zahraniční indexy S&P500 (USA) a evropský STOXX Europe 600.