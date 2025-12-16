Měšec.cz  »  Externí komunikaci J&T Banky nově vede Martin Tesař

Monika Veselíková
Včera
Martin Tesař, J&T
Martin Tesař, tiskový mluvčí a PR manažer J&T Banky.

J&T Banka má nového PR manažera a tiskového mluvčího. Martin Tesař, který v dané pozici střídá Moniku Veselou, bude zodpovídat za externí komunikaci a obsahovou prezentaci značky v médiích. 

Do J&T Tesař přichází z NN, kde poslední 3 roky řídil externí komunikaci a PR životní pojišťovny a penzijní společnosti pro Českou republiku. Předtím pracoval devět let v komunikační agentuře Bison & Rose, kde jako PR konzultant využíval své ekonomické vzdělání i zkušenosti z vedení investičního zpravodajství Patria.cz ve prospěch klientů nejen z finančního sektoru.

J&T Banka má silný zvuk v rámci úspěšné klientely a je mi blízká důrazem na osobní vztah založený na potkávání a vzájemné důvěře, ne na transakčnosti. V rámci externí komunikace značky se těším na širší profilaci komplexních služeb a expertů zaměřených na růst a správu bohatství. Chceme komunikovat jasně a s respektem k tradici J&T Banky, ale i s odvahou hledat nové cesty a témata, říká Tesař ke svému nástupu.

Martin Tesař v J&T zodpovídá za externí komunikaci a obsahovou prezentaci značky v médiích.

Autor: J&T Banka, a. s.

Monika Veselá, která zastávala roli PR manažerky a tiskové mluvčí finanční skupiny J&T více než 13 let, se v listopadu posunula do čela externí komunikace developerské společnosti J&T Real Estate CZ. 

