Měšec.cz  »  Externí komunikaci J&T Banky nově vede Martin Tesař

Externí komunikaci J&T Banky nově vede Martin Tesař

Monika Veselíková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Martin Tesař, J&T Autor: J&T Banka, a. s.
Martin Tesař, tiskový mluvčí a PR manažer J&T Banky.

J&T Banka má nového PR manažera a tiskového mluvčího. Martin Tesař, který v dané pozici střídá Moniku Veselou, bude zodpovídat za externí komunikaci a obsahovou prezentaci značky v médiích. 

Do J&T Tesař přichází z NN, kde poslední 3 roky řídil externí komunikaci a PR životní pojišťovny a penzijní společnosti pro Českou republiku. Předtím pracoval devět let v komunikační agentuře Bison & Rose, kde jako PR konzultant využíval své ekonomické vzdělání i zkušenosti z vedení investičního zpravodajství Patria.cz ve prospěch klientů nejen z finančního sektoru.

J&T Banka má silný zvuk v rámci úspěšné klientely a je mi blízká důrazem na osobní vztah založený na potkávání a vzájemné důvěře, ne na transakčnosti. V rámci externí komunikace značky se těším na širší profilaci komplexních služeb a expertů zaměřených na růst a správu bohatství. Chceme komunikovat jasně a s respektem k tradici J&T Banky, ale i s odvahou hledat nové cesty a témata, říká Tesař ke svému nástupu.

Muž v bílé košili opřený o vysoký stůl.

Martin Tesař v J&T zodpovídá za externí komunikaci a obsahovou prezentaci značky v médiích.

Autor: J&T Banka, a. s.

Monika Veselá, která zastávala roli PR manažerky a tiskové mluvčí finanční skupiny J&T více než 13 let, se v listopadu posunula do čela externí komunikace developerské společnosti J&T Real Estate CZ. 

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Rozhovor: Firmy se s kyberriziky naučily žít

Nasedl jsem to samořiditelného taxi bez volantu

Hledáte dárky na poslední chvíli? Je tu software do minuty!

Co nabízí největší sázkové kanceláře na českém trhu?

Google do Androidu přidává další várku pozoruhodných novinek

Těžba dat versus strojové učení

Přehled změn v důchodech, které začnou platit v roce 2026

Odhalte zákulisí výběru barvy roku, která ovlivňuje design a marketing

Další změny v pracovnělékař­ských prohlídkách od 1. ledna 2026

Brýle z drogerie se hodí jako rychlá pomoc, ale jindy mohou škodit

Na ministerstvo dopravy míří expert ze Slovenska

Zaměstnanecké benefity 2026: Co byste měli vědět

Zenbook Duo: elegán se dvěma displeji a několika kompromisy

Bitcoin pro začátečníky: Jak bitcoiny bezpečně uložit

Je tu aktualizovaný Chrome v pořadí již číslo 143

Hogwarts Legacy zdarma dočasně v obchodě Epic Store

Myslel si, že je to chřipka. Bolesti byly příznaky vzácné nemoci

Sleva, nebo iluze? Jak e-shopy počítají ceny na Black Friday

Google je pod drobnohledem Evropské komise kvůli metodám trénování své AI

Moderátor zemřel kvůli nádoru, který se nepodařilo odhalit

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).