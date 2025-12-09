Měšec.cz  »  Exekutorům se od ledna zvýší odměny a náhrady. Odborníci se diví, že změna přišla bez odborné diskuse

Exekutorům se od ledna zvýší odměny a náhrady. Odborníci se diví, že změna přišla bez odborné diskuse

Gabriela Hájková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

pomoc, peníze, finance, rada, smlouva, dluhy, exekuce, smlouva Autor: Depositphotos

Odměny pro exekutory se od příštího roku zvýší. Vyplývá to z novely vyhlášky č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora (tzv. exekutorský tarif), kterou připravilo ministerstvo spravedlnosti.

Ministerstvo obhajuje navýšení pevně stanovených částek odměn a náhrad soudních exekutorů jako reakci zejména na vývoji inflace. Tarifní hodnoty odměn a náhrad nebyly v některých případech upraveny téměř 20 let, a neodpovídají současné ekonomické realitě. Od roku 2006 vzrostla průměrná mzda o více než 120 %, inflace kumulativně činí přes 67 % a ceny poštovních služeb se zvýšily o více než 350 %, upozornila ministryně spravedlnosti Eva Decroix s tím, že bez úpravy tarifních částek hrozí, že výkon exekuční činnosti bude koncentrován pouze do velkých měst, což by podle ní ohrozilo dostupnost spravedlnosti. 

Hlavní změny

Mezi hlavní změny patří například změna u odměny za exekuci vyklizením. Ta bude nově odstupňována podle velikosti vyklizovaného prostoru:

  • do 80 m²: 14 000 Kč,
  • 80–120 m²: 18 000 Kč,
  • nad 120 m²: 22 000 Kč.

V současnosti se náhrady hotových výdajů určují paušálně nebo v prokázané výši (prokáže-li exekutor, že jeho náklady přesáhly paušál 3500 Kč). 

Nově chce proto resort upravit paušální částku hotových výdajů v pásmech, a to následujícím způsobem:

  • pokud vymáhané plnění nepřesahuje částku 5000 Kč (tzv. bagatelní exekuce) a jde o exekuci, v níž není vymáhána jiná povinnost než zaplacení peněžité částky, půjde o 1. pásmo, kde zůstane současný paušál ve výši 3500 Kč,
  • pokud předchozí podmínky nebudou splněné, spadnou ostatní řízení do 2. pásma, kde paušál stoupne na 4500 Kč.

V případě minimálních odměn dojde k navýšení:

  • za odebrání věci: ze současných 2000 Kč na 3000 Kč,
  • za rozdělení společné věci a provedení prací: ze současných 6000 Kč na 8000 Kč.

spojených exekucí ministerstvo zavede nové pravidlo, které jednorázově navýší paušální náhradu o 20 %. 

Náhrada za ztrátu času a doručení písemností se zvýší:

  • ztráta času: až na 1000 Kč za cestu, 150 Kč za půlhodinu,
  • doručení písemnosti: ze současných 50 Kč na 100 Kč.

Vyhlášku, která nabude účinnosti 1. ledna 2026 však některé subjekty kritizují. Podle Konsorcia dluhových poraden jde o návrh, který jde zásadně ve prospěch exekutorů a zvyšuje nerovnováhu systému. Děje se to v situaci, kdy počet nových exekucí opět roste – letos je jich už o 50 tisíc více než loni. To je v přímém rozporu s veřejným zájmem i s principem prevence předlužení, domnívá se Pavla Aschermannová, předsedkyně Konsorcia dluhových poraden ČR a garantka programu Zadluženost organizace RUBIKON Centrum.

Odborníkům vadí i to, že návrh nebyl projednán s relevantními sociálními aktéry ani organizacemi pracujícími s dlužníky nebo se k němu nevedla otevřená veřejná debata či odborná diskuze. Úprava také přichází v situaci, kdy je vláda už v demisi a snaží se tento krok protlačit rychle a mimo veřejnou kontrolu. Je bizarní, že končící kabinet navyšuje potajmu odměny exekutorům bez jakékoliv veřejné debaty nebo odborného připomínkování. Je třeba hledat cesty, jak exekuční systém zlevnit a nikoli ho dále prodražovat, uvedl také Radek Hábl, člen výboru Konsorcia dluhových poraden ČR a ředitel Institutu prevence a řešení předlužení.

Ministerstvo spravedlnosti chce navýšit tarify exekutorů. Bizarní krok v neprospěch dlužníků, hodnotí experti Přečtěte si také:

Ministerstvo spravedlnosti chce navýšit tarify exekutorů. Bizarní krok v neprospěch dlužníků, hodnotí experti

Seriál: Změny a novinky v roce 2026
Přečtěte si všechny díly seriálu Změny a novinky v roce 2026 nebo sledujte jeho RSS
Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Elektronický podpis: slabiny a možnosti přerazítkování

Celková anestezie u zubaře bude na pojišťovnu, ale jen pro někoho

Proč přichází éra suverénních datových center?

Pupp, Ještěd, InterContinental: Poznejte slavné hotely podle fotek

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte československé retroznačky?

Příběh fyzioterapeuta, který léčí závratě a jezdí k lidem domů

Provoz krypto burzy? Podobný jako v bance

Zenbook Duo: elegán se dvěma displeji a několika kompromisy

Babišův střet zájmů potvrdil soud, Agrofert už přišel o stovky milionů

Přehled změn v důchodech, které začnou platit v roce 2026

Vykrádá Google obsah z webů pro svou AI?

Mateřská 2026: Jak se zvýší dávka čerstvým maminkám

Kolik bude stát snížení záloh OSVČ? Každý tvrdí něco jiného

Zenbook Duo: elegán se dvěma displeji a několika kompromisy

Změny v sociálním pojištění v roce 2026 v oblasti zaměstnávání

Nevymknou se vládní investice do IT kontrole?

Co nabízí největší sázkové kanceláře na českém trhu?

Myslel si, že je to chřipka. Bolesti byly příznaky vzácné nemoci

Streamingové služby zpřísňují sdílení účtů

Chřipka dorazila o měsíc dřív. Očkování nemusí nákaze zabránit

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).