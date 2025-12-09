Měšec.cz  »  Exekutorům se od ledna zvýší odměny a náhrady. Odborníci se diví, že změna přišla bez odborné diskuse

Exekutorům se od ledna zvýší odměny a náhrady. Odborníci se diví, že změna přišla bez odborné diskuse

Gabriela Hájková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

pomoc, peníze, finance, rada, smlouva, dluhy, exekuce, smlouva Autor: Depositphotos

Odměny pro exekutory se od příštího roku zvýší. Vyplývá to z novely vyhlášky č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora (tzv. exekutorský tarif), kterou připravilo ministerstvo spravedlnosti.

Ministerstvo obhajuje navýšení pevně stanovených částek odměn a náhrad soudních exekutorů jako reakci zejména na vývoji inflace. Tarifní hodnoty odměn a náhrad nebyly v některých případech upraveny téměř 20 let, a neodpovídají současné ekonomické realitě. Od roku 2006 vzrostla průměrná mzda o více než 120 %, inflace kumulativně činí přes 67 % a ceny poštovních služeb se zvýšily o více než 350 %, upozornila ministryně spravedlnosti Eva Decroix s tím, že bez úpravy tarifních částek hrozí, že výkon exekuční činnosti bude koncentrován pouze do velkých měst, což by podle ní ohrozilo dostupnost spravedlnosti. 

Hlavní změny

Mezi hlavní změny patří například změna u odměny za exekuci vyklizením. Ta bude nově odstupňována podle velikosti vyklizovaného prostoru:

  • do 80 m²: 14 000 Kč,
  • 80–120 m²: 18 000 Kč,
  • nad 120 m²: 22 000 Kč.

V současnosti se náhrady hotových výdajů určují paušálně nebo v prokázané výši (prokáže-li exekutor, že jeho náklady přesáhly paušál 3500 Kč). 

Nově chce proto resort upravit paušální částku hotových výdajů v pásmech, a to následujícím způsobem:

  • pokud vymáhané plnění nepřesahuje částku 5000 Kč (tzv. bagatelní exekuce) a jde o exekuci, v níž není vymáhána jiná povinnost než zaplacení peněžité částky, půjde o 1. pásmo, kde zůstane současný paušál ve výši 3500 Kč,
  • pokud předchozí podmínky nebudou splněné, spadnou ostatní řízení do 2. pásma, kde paušál stoupne na 4500 Kč.

V případě minimálních odměn dojde k navýšení:

  • za odebrání věci: ze současných 2000 Kč na 3000 Kč,
  • za rozdělení společné věci a provedení prací: ze současných 6000 Kč na 8000 Kč.

spojených exekucí ministerstvo zavede nové pravidlo, které jednorázově navýší paušální náhradu o 20 %. 

Náhrada za ztrátu času a doručení písemností se zvýší:

  • ztráta času: až na 1000 Kč za cestu, 150 Kč za půlhodinu,
  • doručení písemnosti: ze současných 50 Kč na 100 Kč.

Vyhlášku, která nabude účinnosti 1. ledna 2026 však některé subjekty kritizují. Podle Konsorcia dluhových poraden jde o návrh, který jde zásadně ve prospěch exekutorů a zvyšuje nerovnováhu systému. Děje se to v situaci, kdy počet nových exekucí opět roste – letos je jich už o 50 tisíc více než loni. To je v přímém rozporu s veřejným zájmem i s principem prevence předlužení, domnívá se Pavla Aschermannová, předsedkyně Konsorcia dluhových poraden ČR a garantka programu Zadluženost organizace RUBIKON Centrum.

Odborníkům vadí i to, že návrh nebyl projednán s relevantními sociálními aktéry ani organizacemi pracujícími s dlužníky nebo se k němu nevedla otevřená veřejná debata či odborná diskuze. Úprava také přichází v situaci, kdy je vláda už v demisi a snaží se tento krok protlačit rychle a mimo veřejnou kontrolu. Je bizarní, že končící kabinet navyšuje potajmu odměny exekutorům bez jakékoliv veřejné debaty nebo odborného připomínkování. Je třeba hledat cesty, jak exekuční systém zlevnit a nikoli ho dále prodražovat, uvedl také Radek Hábl, člen výboru Konsorcia dluhových poraden ČR a ředitel Institutu prevence a řešení předlužení.

Ministerstvo spravedlnosti chce navýšit tarify exekutorů. Bizarní krok v neprospěch dlužníků, hodnotí experti Přečtěte si také:

Ministerstvo spravedlnosti chce navýšit tarify exekutorů. Bizarní krok v neprospěch dlužníků, hodnotí experti

Seriál: Změny a novinky v roce 2026
Přečtěte si všechny díly seriálu Změny a novinky v roce 2026 nebo sledujte jeho RSS
Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Průvodce novým vyhledáváním v éře AI. Co musíte vědět o GEO

Proč přichází éra suverénních datových center?

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte československé retroznačky?

Zdravotní pojišťovny přispějí na sport, prevenci i helmu na lyže

Datové schránky se budou stěhovat a projdou redesignem

Za bolestivou menstruaci někdy může endometrióza

Je tu aktualizovaný Chrome v pořadí již číslo 143

Samořídicí vozítka začala doručovat jídlo v pražském Karlíně

AI vyhledávání: hrozí zánik důvěryhodných zdrojů?

Nové zákony s účinností od roku 2026 pro zaměstnavatele

Stop nákupům, start pomoci: je tu Giving Tuesday

Nevymknou se vládní investice do IT kontrole?

Vykrádá Google obsah z webů pro svou AI?

Zdravotní pojištění 2026: Změny pro zaměstnance, OSVČ a pečující

Co nabízí největší sázkové kanceláře na českém trhu?

ESET HOME Security Premium - ochrana pro celou domácnost!

Získá Netflix také HBO Max? Souboj jde do finále

Zenbook Duo: elegán se dvěma displeji a několika kompromisy

Copilot+ rok poté: Víc zmatků než užitku

Léky na tlak se nesnesou s lékořicí, zázvor není bezpečný pro diabetiky

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).