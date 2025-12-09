Exekutorům se od ledna zvýší odměny a náhrady. Odborníci se diví, že změna přišla bez odborné diskuse

Odměny pro exekutory se od příštího roku zvýší. Vyplývá to z novely vyhlášky č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora (tzv. exekutorský tarif), kterou připravilo ministerstvo spravedlnosti.
Ministerstvo obhajuje navýšení pevně stanovených částek odměn a náhrad soudních exekutorů jako reakci zejména na vývoji inflace.
Tarifní hodnoty odměn a náhrad nebyly v některých případech upraveny téměř 20 let, a neodpovídají současné ekonomické realitě. Od roku 2006 vzrostla průměrná mzda o více než 120 %, inflace kumulativně činí přes 67 % a ceny poštovních služeb se zvýšily o více než 350 %, upozornila ministryně spravedlnosti Eva Decroix s tím, že bez úpravy tarifních částek hrozí, že výkon exekuční činnosti bude koncentrován pouze do velkých měst, což by podle ní ohrozilo dostupnost spravedlnosti.
Hlavní změny
Mezi hlavní změny patří například změna u odměny za exekuci vyklizením. Ta bude nově odstupňována podle velikosti vyklizovaného prostoru:
- do 80 m²: 14 000 Kč,
- 80–120 m²: 18 000 Kč,
- nad 120 m²: 22 000 Kč.
V současnosti se náhrady hotových výdajů určují paušálně nebo v prokázané výši (prokáže-li exekutor, že jeho náklady přesáhly paušál 3500 Kč).
Nově chce proto resort upravit paušální částku hotových výdajů v pásmech, a to následujícím způsobem:
- pokud vymáhané plnění nepřesahuje částku 5000 Kč (tzv. bagatelní exekuce) a jde o exekuci, v níž není vymáhána jiná povinnost než zaplacení peněžité částky, půjde o 1. pásmo, kde zůstane současný paušál ve výši 3500 Kč,
- pokud předchozí podmínky nebudou splněné, spadnou ostatní řízení do 2. pásma, kde paušál stoupne na 4500 Kč.
V případě minimálních odměn dojde k navýšení:
- za odebrání věci: ze současných 2000 Kč na 3000 Kč,
- za rozdělení společné věci a provedení prací: ze současných 6000 Kč na 8000 Kč.
U spojených exekucí ministerstvo zavede nové pravidlo, které jednorázově navýší paušální náhradu o 20 %.
Náhrada za ztrátu času a doručení písemností se zvýší:
- ztráta času: až na 1000 Kč za cestu, 150 Kč za půlhodinu,
- doručení písemnosti: ze současných 50 Kč na 100 Kč.
Vyhlášku, která nabude účinnosti 1. ledna 2026 však některé subjekty kritizují. Podle Konsorcia dluhových poraden jde o návrh, který jde zásadně ve prospěch exekutorů a zvyšuje nerovnováhu systému.
Děje se to v situaci, kdy počet nových exekucí opět roste – letos je jich už o 50 tisíc více než loni. To je v přímém rozporu s veřejným zájmem i s principem prevence předlužení, domnívá se Pavla Aschermannová, předsedkyně Konsorcia dluhových poraden ČR a garantka programu Zadluženost organizace RUBIKON Centrum.
Odborníkům vadí i to, že návrh nebyl projednán s relevantními sociálními aktéry ani organizacemi pracujícími s dlužníky nebo se k němu nevedla otevřená veřejná debata či odborná diskuze. Úprava také přichází v situaci, kdy je vláda už v demisi a snaží se tento krok protlačit rychle a mimo veřejnou kontrolu.
Je bizarní, že končící kabinet navyšuje potajmu odměny exekutorům bez jakékoliv veřejné debaty nebo odborného připomínkování. Je třeba hledat cesty, jak exekuční systém zlevnit a nikoli ho dále prodražovat, uvedl také Radek Hábl, člen výboru Konsorcia dluhových poraden ČR a ředitel Institutu prevence a řešení předlužení.