Měšec.cz

Evropskou část banky Revolut nově povede Polák. Kuba Fast je bývalým šéfem Chase UK

Dalibor Z. Chvátal
Včera
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Revolut Autor: Jan Vaca, Internet Info
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Evropskou bankovní entitu Revolutu se sídlem v Litvě nově povede Kuba Fast. Do funkce generálního ředitele Revolut Bank UAB nastupuje po schválení Evropskou centrální bankou a Litevskou centrální bankou.

Fast přichází z americké skupiny JPMorgan Chase, kde se podílel na spuštění mezinárodního spotřebitelského bankovnictví a vedl digitální banku Chase UK. Dříve působil v několika vedoucích pozicích v polské mBank a jako partner poradenské společnosti McKinsey & Company. Vystudoval Harvard Business School, kde získal titul MBA.

Kuba Fast, generální ředitel Revolut Bank UAB se sídlem v Litvě. (09. 07. 2026)

Kuba Fast, generální ředitel Revolut Bank UAB se sídlem v Litvě. (09. 07. 2026)

Autor: Revolut Bank UAB

Jak generální ředitel bude řídit bankovní aktivity Revolutu v Evropském hospodářském prostoru. Fintechová společnost nyní přechází na strukturu dvou evropských bankovních center. Vedle banky s litevskou licencí buduje také francouzský bankovní hub, který vede Béatrice Cossa-Dumurgierová jako generální ředitelka pro západní Evropu.

Dosavadní šéf Revolut Bank UAB Joe Heneghan se přesunul do čela společnosti Revolut Holdings Europe UAB. Bude dohlížet na evropskou holdingovou strukturu a koordinovat strategické a regulatorní záležitosti na jednotlivých trzích.

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Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

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