Evropskou část banky Revolut nově povede Polák. Kuba Fast je bývalým šéfem Chase UK

Evropskou bankovní entitu Revolutu se sídlem v Litvě nově povede Kuba Fast. Do funkce generálního ředitele Revolut Bank UAB nastupuje po schválení Evropskou centrální bankou a Litevskou centrální bankou.
Fast přichází z americké skupiny JPMorgan Chase, kde se podílel na spuštění mezinárodního spotřebitelského bankovnictví a vedl digitální banku Chase UK. Dříve působil v několika vedoucích pozicích v polské mBank a jako partner poradenské společnosti McKinsey & Company. Vystudoval Harvard Business School, kde získal titul MBA.
Jak generální ředitel bude řídit bankovní aktivity Revolutu v Evropském hospodářském prostoru. Fintechová společnost nyní přechází na strukturu dvou evropských bankovních center. Vedle banky s litevskou licencí buduje také francouzský bankovní hub, který vede Béatrice Cossa-Dumurgierová jako generální ředitelka pro západní Evropu.
Dosavadní šéf Revolut Bank UAB Joe Heneghan se přesunul do čela společnosti Revolut Holdings Europe UAB. Bude dohlížet na evropskou holdingovou strukturu a koordinovat strategické a regulatorní záležitosti na jednotlivých trzích.